Gaby Cárdenas impulsa modelo pionero de cuidados perinatales en Jalisco

La diputada local Gabriela Cárdenas se consolidó como una de las principales impulsoras del primer Centro de Cuidados Perinatales en México, un proyecto que busca transformar la atención pública que reciben las mujeres antes, durante y después del embarazo.

La legisladora, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso de Jalisco, participó en la colocación de la primera piedra del nuevo espacio, considerado único en el país y que contará con una inversión garantizada de 58 millones de pesos etiquetados por ley.

La apuesta legislativa de Gaby Cárdenas

Desde el Congreso de Jalisco, Gabriela Cárdenas construyó la ruta legal y presupuestal que permitió concretar este proyecto. Primero impulsó la aprobación de la Ley del Sistema Integral de Cuidados en 2024, considerada la primera en México en su tipo , y posteriormente promovió modificaciones a la Ley de Presupuesto para asegurar recursos permanentes destinados a servicios de cuidados.

Con ello, el financiamiento del centro no dependerá de decisiones políticas sexenales ni de cambios de administración.

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“Dar a luz no debería ser un acto de valentía. Debería ser un acto donde sabes que no estás sola” , expresó la diputada durante el arranque de la obra.

Atención integral para mujeres y primera infancia

El Centro de Cuidados Perinatales brindará atención médica integral, acompañamiento psicológico, orientación en lactancia, fisioterapia postparto y tamiz neonatal, incorporando la salud mental como parte central del modelo de atención.

Uno de los objetivos es atender problemáticas que históricamente han sido invisibilizadas , como la depresión postparto y la falta de seguimiento especializado para mujeres que atraviesan recuperaciones complejas tras una cesárea.

Además, el proyecto también está enfocado en la primera infancia, bajo la premisa de que el desarrollo físico, cognitivo y emocional durante los primeros años de vida impacta de manera determinante en el futuro de las personas.

Busca blindar presupuesto para la infancia en Jalisco

Como parte de esta agenda, Gabriela Cárdenas sostuvo recientemente una sesión de trabajo con especialistas en política social para revisar mecanismos presupuestales enfocados en garantizar recursos específicos para la niñez en Jalisco.

La intención, explicó, es que los indicadores de desarrollo infantil formen parte obligatoria de la planeación presupuestal anual, evitando que las políticas de protección a la infancia dependan únicamente de la voluntad política de cada gobierno.

Este trabajo legislativo forma parte de la estrategia que impulsa desde la Comisión de Hacienda para fortalecer el llamado Anexo Transversal de Cuidados y ampliar la protección institucional hacia la primera infancia en el Estado.

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