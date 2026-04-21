Gabriela Cárdenas presenta ley de impulso a la industria creativa ante profesionales del sector

En el marco del Día Internacional de la Creatividad y la Innovación, celebrada cada 21 de abril desde 2018, la diputada Gabriela Cárdenas presentó la Ley para el Desarrollo y Fomento de las Industrias Creativas ante profesionales del sector, reunidos en el foro Creative Day.

La legisladora resaltó que ahora la legislación obliga al Estado a trabajar con las industrias creativas, brindando instrumentos reales para su impulso. Jalisco es el primer estado en México en contar con una ley de este tipo.

“¿Cuánto vale lo que producen los diseñadores, músicos, cineastas, artistas escénicos y creadores digitales de la entidad, y qué hacía el Estado para proteger ese valor? La respuesta, durante demasiado tiempo, fue nada”, dijo.

La nueva Ley establece que se creará el Fondo Jalisco Creativo para financiar proyectos, la formación de talento y la adopción de tecnología, incluida la inteligencia artificial. También se conformará el Consejo Estatal para el Fomento a las Industrias Creativas, integrado por el Estado, la academia, iniciativa privada y sociedad civil.

Asimismo, la legislación contempla el Padrón Estatal de Industrias Creativas, que permitirá localizar clusters y diseñar apoyos basados en datos. Con ello se busca la descentralización, es decir, que Guadalajara no concentre todos los proyectos creativos de la entidad, sino que se generen condiciones para que cada municipio construya su propio polo de atracción.

La Ley está alineada con los estándares de la UNESCO en materia de diversidad cultural y con los objetivos de la Agenda 2030.

En tanto, el Creative Day fue organizado por la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado. Contó con la participación de funcionarios públicos y representantes de la industria creativa, quienes impulsaron por años el reconocimiento de la llamada economía naranja en la entidad.

Ésta emplea más de cinco millones de personas y representa cerca del cinco por ciento del Producto Interno Bruto Nacional. Además, mueve más de 55 mil millones de dólares al año en el país, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo.

MF