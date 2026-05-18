Gabriela Cárdenas impulsa Ley de Economía Circular para convertir la basura en recurso en Jalisco

Durante el Día Mundial del Reciclaje, la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez presentó la Ley de Economía Circular del Estado de Jalisco y sus Municipios. Esta propuesta busca cambiar el modelo tradicional de “usar y desechar” por uno de aprovechamiento continuo de materiales, dando una segunda o tercera vida a productos e insumos.

Jalisco se posiciona como el tercer Estado con mayor generación de residuos en México, alcanzando un volumen diario de 7 mil 961 toneladas. Esta cifra solo es superada por el Estado de México y la Ciudad de México, lo que subraya la urgencia de adoptar nuevas estrategias de gestión.

Te puede interesar: Se triplican los pasos a desnivel en riesgo durante las lluvias en la ZMG

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) contribuye con tres millones de toneladas de basura al año, una cantidad capaz de llenar el Estadio Jalisco veinticinco veces. A nivel nacional, la tasa de reciclaje se mantiene baja, apenas el 9.63 por ciento de los residuos son procesados.

Residuos de la construcción como prioridad

La industria de la construcción emerge como un factor clave en la problemática de los desechos. Este sector genera anualmente 10 mil millones de toneladas de materiales como concreto, acero, tabique, tepetate, madera y vidrio a nivel global, superando a otras fuentes.

En Jalisco, los residuos de construcción y demolición suman 400 mil toneladas anuales, sin un sistema formal que permita su recuperación e integración a la cadena productiva. La diputada Cárdenas resaltó el valor económico de estos materiales, afirmando: “El concreto que demolemos hoy puede ser el concreto que construiremos mañana”.

El reciclaje de materiales ofrece beneficios energéticos significativos. Fabricar una lata con metal reciclado demanda un 95 por ciento menos de energía que producirla desde cero. De igual manera, reciclar papel reduce el consumo de energía en un 62 por ciento y el de agua en un 86 por ciento.

Beneficios del reciclaje y experiencia internacional

El concreto triturado puede reemplazar hasta un 30 por ciento de los agregados en nuevas construcciones, lo que representa una alternativa sostenible. Países como Alemania y Japón ya demuestran un alto grado de aprovechamiento, reciclando más del 90 por ciento de sus residuos de obra.

La presentación de la iniciativa contó con la presencia de Paola Bauche Petersen, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco; Miguel Arturo Vázquez, director de Medio Ambiente de Zapopan; y Tania Zavala Marín, directora de Medio Ambiente de Guadalajara. También asistieron académicas e investigadoras de la Universidad de Guadalajara.

CORTESÍA

Las autoridades y expertas coincidieron en que la transformación real no se limita a los espacios legislativos o gubernamentales, sino que se gesta en cada hogar, en cada proyecto de construcción y en cada negocio. La trazabilidad de los residuos, es decir, el seguimiento de su origen, destino y manejo, es fundamental.

Marco legal y coordinación interinstitucional

Este seguimiento requiere diagnósticos precisos, una estrecha coordinación interinstitucional y el uso de plataformas de información compartida. Se enfatizó el rol crucial de los recolectores independientes, quienes son pilares del reciclaje actual, a menudo sin un reconocimiento formal.

La Ley de Economía Circular propone un sistema de coordinación entre dependencias estatales, municipios y organismos intermunicipales para establecer criterios unificados. Además, contempla incentivos fiscales para las empresas que adopten prácticas sostenibles.

Se busca crear una plataforma digital pública que permita medir y transparentar los avances en la gestión de residuos. La iniciativa reconoce formalmente a los acopiadores, recolectores y clasificadores de residuos como actores esenciales del nuevo modelo.

Un punto innovador es la incorporación de los residuos de la construcción como flujo prioritario, estableciendo obligaciones específicas para los generadores y mecanismos para dar un destino formal al escombro. La diputada Cárdenas concluyó: “La basura no es basura. Son materiales que todavía no saben que tienen valor”.

También puedes leer: Así será el esquema de seguridad para resguardar el Mundial 2026 en Jalisco

Esta propuesta legislativa responde a la Ley General de Economía Circular, publicada el 19 de enero de 2026 por el Gobierno Federal, la cual exige a los estados armonizar su legislación en un plazo de 180 días. Jalisco busca ir más allá del cumplimiento mínimo.

La iniciativa, impulsada por la legisladora desde septiembre de 2024, integra principios de inclusión social, mecanismos de transparencia y herramientas para municipios. El objetivo es proporcionar instrumentos adecuados de gestión circular que consoliden a Jalisco como referente en sustentabilidad a nivel nacional.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP