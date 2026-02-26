Contar con una licencia de conducir vigente en Jalisco no solo es un requisito legal, sino también una garantía de seguridad para quienes manejan motocicletas, autos particulares, transporte público, unidades de carga o incluso vehículos de plataformas, sin embargo, entre la población adulta mayor surge una duda frecuente: ¿existe un límite de edad para obtener o renovar este documento en el Estado?

De acuerdo con la Secretaría de Transporte Jalisco las personas mayores sí pueden tramitar o refrendar su licencia de conducir, incluso después de los 70 años.

No obstante, al cumplir 75 años se debe cumplir con un requisito adicional: presentar un certificado médico expedido por una institución de salud oficial que avale que la persona cuenta con aptitud física y mental para manejar.

Este documento se solicita tanto para licencias nuevas como para refrendos en las categorías de automovilista, chofer y motociclista, además de transporte público y privado.

Requisitos para la licencia de conducir nueva

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, matrícula consular/carta de naturalización).

Comprobante de domicilio que coincida con alguno de los apellidos o con la INE, no mayor a 90 días (CFE, SIAPA, Telmex, predial o estado de cuenta)

CURP impreso o acta de nacimiento que lo contenga (impresión actualizada año 2026).

Proporcionar tipo de sangre.

Todos los documentos en original y copia.

Aprobar los exámenes de conocimientos viales y práctico de manejo.

Presentar la constancia del curso vial. (aplica solo para la categoría de motociclista, permiso de menor de edad, transporte público, taxis y vehículos de plataformas en todas sus categorías)

Requisitos para refrendo de licencia automovilista, chofer y motociclista

Mientras que los requisitos para el refrendo de la licencia automovilista, chofer y motociclista, además del certificado médico para personas de más de 75 años son:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, matricula consular/carta de naturalización).

Comprobante de domicilio que coincida con alguno de los apellidos o con la INE, no mayor a 90 días (CFE, SIAPA, Telmex, predial o estado de cuenta).

CURP impreso o acta de nacimiento que lo contenga (impresión actualizada año 2026).

Proporcionar tipo de sangre.

Todos los documentos en original y copia.

Presentar la constancia del curso vial. (aplica solo para transporte público, taxis y vehículos de plataformas en todas sus categorías)

Las autoridades recomiendan agendar una cita previa para agilizar el trámite, puedes hacerlo a través del siguiente enlace: https://citas.jalisco.gob.mx/citas/secretaria-de-transporte

También es posible realizar el pago de manera anticipada en línea a través de gobjal.mx/PagoLicencia o en recaudadoras estatales para reducir tiempos de atención

Costos de la licencia para conducir nueva en Jalisco:

Automovilista $913

Chofer $1,030

Motociclista $600

Transporte público y privado en todas sus categorías $1,251

Permiso para menor (vigencia 6 meses) $557

Permiso para menor (vigencia 1 año) $1,143

Costos del refrendo de la licencia de conducir en Jalisco

Automovilista $766

Chofer $913

Motociclista $500

Transporte público y privado en todas sus categorías $1,143

En caso de que tu licencia vencida esté extraviada, deberás tramitar una certificación que tiene un costo de $60.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA