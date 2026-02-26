Contar con una licencia de conducir vigente en Jalisco no solo es un requisito legal, sino también una garantía de seguridad para quienes manejan motocicletas, autos particulares, transporte público, unidades de carga o incluso vehículos de plataformas, sin embargo, entre la población adulta mayor surge una duda frecuente: ¿existe un límite de edad para obtener o renovar este documento en el Estado?De acuerdo con la Secretaría de Transporte Jalisco las personas mayores sí pueden tramitar o refrendar su licencia de conducir, incluso después de los 70 años. No obstante, al cumplir 75 años se debe cumplir con un requisito adicional: presentar un certificado médico expedido por una institución de salud oficial que avale que la persona cuenta con aptitud física y mental para manejar.Este documento se solicita tanto para licencias nuevas como para refrendos en las categorías de automovilista, chofer y motociclista, además de transporte público y privado. Mientras que los requisitos para el refrendo de la licencia automovilista, chofer y motociclista, además del certificado médico para personas de más de 75 años son: Las autoridades recomiendan agendar una cita previa para agilizar el trámite, puedes hacerlo a través del siguiente enlace: https://citas.jalisco.gob.mx/citas/secretaria-de-transporte También es posible realizar el pago de manera anticipada en línea a través de gobjal.mx/PagoLicencia o en recaudadoras estatales para reducir tiempos de atención En caso de que tu licencia vencida esté extraviada, deberás tramitar una certificación que tiene un costo de $60.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA