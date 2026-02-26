Jueves, 26 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

¿Puedo tramitar la licencia de conducir en Jalisco si tengo más de 70 años?

Contar con una licencia de conducir vigente en Jalisco no solo es un requisito legal, sino también una garantía de seguridad para quienes manejan

Por: El Informador

Entre la población adulta mayor surge una duda frecuente: ¿existe un límite de edad para obtener o renovar este documento en el Estado? EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Entre la población adulta mayor surge una duda frecuente: ¿existe un límite de edad para obtener o renovar este documento en el Estado? EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Contar con una licencia de conducir vigente en Jalisco no solo es un requisito legal, sino también una garantía de seguridad para quienes manejan motocicletas, autos particulares, transporte público, unidades de carga o incluso vehículos de plataformas, sin embargo, entre la población adulta mayor surge una duda frecuente: ¿existe un límite de edad para obtener o renovar este documento en el Estado?

De acuerdo con la Secretaría de Transporte Jalisco las personas mayores sí pueden tramitar o refrendar su licencia de conducir, incluso después de los 70 años

Te recomendamos: Alineación planetaria podrá verse en GDL GRATIS desde Lunaria; conoce la fecha

No obstante, al cumplir 75 años se debe cumplir con un requisito adicional: presentar un certificado médico expedido por una institución de salud oficial que avale que la persona cuenta con aptitud física y mental para manejar.

Este documento se solicita tanto para licencias nuevas como para refrendos en las categorías de automovilista, chofer y motociclista, además de transporte público y privado. 

Requisitos para la licencia de conducir nueva

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, matrícula consular/carta de naturalización).
  • Comprobante de domicilio que coincida con alguno de los apellidos o con la INE, no mayor a 90 días (CFE, SIAPA, Telmex, predial o estado de cuenta)
  • CURP impreso o acta de nacimiento que lo contenga (impresión actualizada año 2026).
  • Proporcionar tipo de sangre.
  • Todos los documentos en original y copia.
  • Aprobar los exámenes de conocimientos viales y práctico de manejo.
  • Presentar la constancia del curso vial. (aplica solo para la categoría de motociclista, permiso de menor de edad, transporte público, taxis y vehículos de plataformas en todas sus categorías)

Lee también: No habrá clases en Jalisco el viernes; ESTE es el motivo

Requisitos para refrendo de licencia automovilista, chofer y motociclista

Mientras que los requisitos para el refrendo de la licencia automovilista, chofer y motociclista, además del certificado médico para personas de más de 75 años son: 

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, matricula consular/carta de naturalización).
  • Comprobante de domicilio que coincida con alguno de los apellidos o con la INE, no mayor a 90 días (CFE, SIAPA, Telmex, predial o estado de cuenta).
  • CURP impreso o acta de nacimiento que lo contenga (impresión actualizada año 2026).
  • Proporcionar tipo de sangre.
  • Todos los documentos en original y copia.
  • Presentar la constancia del curso vial. (aplica solo para transporte público, taxis y vehículos de plataformas en todas sus categorías)

Las autoridades recomiendan agendar una cita previa para agilizar el trámite, puedes hacerlo a través del siguiente enlace: https://citas.jalisco.gob.mx/citas/secretaria-de-transporte 

También es posible realizar el pago de manera anticipada en línea a través de gobjal.mx/PagoLicencia o en recaudadoras estatales para reducir tiempos de atención 

Costos de la licencia para conducir nueva en Jalisco: 

  • Automovilista $913
  • Chofer $1,030
  • Motociclista $600
  • Transporte público y privado en todas sus categorías $1,251
  • Permiso para menor (vigencia 6 meses) $557
  • Permiso para menor (vigencia 1 año) $1,143

Costos del refrendo de la licencia de conducir en Jalisco 

  • Automovilista $766
  • Chofer $913
  • Motociclista $500
  • Transporte público y privado en todas sus categorías $1,143

En caso de que tu licencia vencida esté extraviada, deberás tramitar una certificación que tiene un costo de $60.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco  
CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco  

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones