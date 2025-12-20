El fenómeno "La Niña", asociado a un enfriamiento global, podría aparecer de forma débil entre el actual diciembre y febrero, pero muchas regiones seguirían registrando temperaturas elevadas, informó hace algunas semanas la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Esto pasaría con el clima por "La Niña" según la ONU

Según la última actualización de esta agencia de la ONU, "hay un 55% de probabilidades de que un episodio débil de 'La Niña' influya en las condiciones meteorológicas y climáticas durante los próximos tres meses".

Sin embargo, aunque "La Niña" tiene un efecto de enfriamiento, "se espera que muchas regiones sigan registrando temperaturas superiores a lo normal", precisó la OMM, que se basa en las últimas observaciones de sus centros mundiales de predicción estacional a mediados de noviembre de 2025.

Según la organización, los indicadores oceánicos y atmosféricos revelan condiciones "límite" para un episodio de "La Niña".

Pero posteriormente, indicó la OMM, para los periodos de enero-marzo y febrero-abril de 2026, la probabilidad de que haya un regreso a condiciones neutras "aumenta gradualmente de alrededor del 65% al 75%".

"La Niña" se refiere al enfriamiento periódico a gran escala de las temperaturas superficiales en el centro y el este del océano Pacífico ecuatorial.

Está asociada a variaciones en la circulación atmosférica tropical, en particular cambios en los vientos, la presión y los regímenes de precipitaciones, según la OMM.

Por lo general, "La Niña" produce efectos climáticos opuestos a los del "Niño", especialmente en las regiones tropicales. La OMM considera "bajo" el riesgo de que se produzca un episodio este fenómeno en los próximos meses.

Según la OMM, los fenómenos del clima naturales de gran magnitud, como "La Niña" y "El Niño", se inscriben en el contexto más amplio del cambio climático de origen humano.

Este provoca un aumento de las temperaturas mundiales a largo plazo, un agravamiento de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos y repercusiones en los regímenes estacionales de precipitaciones y temperaturas.

