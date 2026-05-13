Frente frío 50 provoca lluvias en varios estados hoy 13 de mayo, así estará el clima en Jalisco

El clima en México sigue sorprendiendo con cambios drásticos, y este miércoles no es la excepción a la regla. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta importante para varios estados debido a la inestabilidad atmosférica que domina el territorio.

La llegada de nuevos fenómenos meteorológicos está transformando el panorama caluroso que asfixiaba al país en las últimas semanas. Hoy, 13 de mayo, las condiciones exigen que estemos prevenidos antes de salir de casa para evitar contratiempos en nuestras actividades diarias.

¿Qué está pasando con el clima hoy y por qué llueve?

El Frente Frío 50 se encuentra actualmente sobre el oriente del Golfo de México, donde está adquiriendo características de estacionario. Aunque los expertos señalan que pronto dejará de afectar directamente al país, su masa de aire frío asociada sigue interactuando fuertemente con otros sistemas climáticos.

Esta compleja interacción, sumada a un canal de baja presión en el sureste y el constante ingreso de humedad desde el Océano Pacífico, está provocando lluvias puntuales fuertes y chubascos significativos en diversas regiones del territorio nacional durante esta jornada.

¿Cómo afectará el clima en Jalisco y sus municipios?

Para los habitantes de Jalisco, el pronóstico oficial indica un escenario mixto que requiere atención. Se esperan intervalos de chubascos, por lo que es muy probable que se registren precipitaciones de ligeras a moderadas en distintas zonas del estado a lo largo del día.

Sin embargo, el calor extremo no dará tregua por completo en la región occidente. La Conagua advierte que las temperaturas máximas en la entidad oscilarán entre los 35 y 40 grados Celsius, manteniendo un ambiente sumamente bochornoso y pesado para la población.

En la capital, Guadalajara, el cielo presentará una nubosidad variable durante la mayor parte del día. Existe una probabilidad de lluvia del 35% por la tarde, por lo que llevar un paraguas será una decisión inteligente para quienes transitan por la vía pública.

¿Qué otros estados tendrán lluvias intensas este miércoles?

Las precipitaciones más intensas y peligrosas se concentrarán principalmente en el centro y sur del país. Estados como Puebla, Morelos, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas esperan lluvias puntuales fuertes que podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por otro lado, entidades como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Veracruz registrarán intervalos de chubascos, condiciones muy similares a las que se han pronosticado para el territorio jalisciense en las próximas horas.

Ante este panorama inestable y de contrastes térmicos, se recomienda a la ciudadanía el tomar medidas preventivas inmediatas. Aquí te dejamos una lista consejos útiles para enfrentar el clima de hoy sin complicaciones:

Lleva paraguas o impermeable: Especialmente si sales por la tarde, cuando las probabilidades de lluvia aumentan considerablemente.

Especialmente si sales por la tarde, cuando las probabilidades de lluvia aumentan considerablemente. Mantente hidratado: A pesar de las lluvias, las temperaturas seguirán siendo altas y el riesgo de golpe de calor persiste.

A pesar de las lluvias, las temperaturas seguirán siendo altas y el riesgo de golpe de calor persiste. Evita zonas inundables: Las precipitaciones repentinas pueden causar encharcamientos rápidos y peligrosos en áreas urbanas.

Las precipitaciones repentinas pueden causar encharcamientos rápidos y peligrosos en áreas urbanas. Usa protector solar: Los rayos UV siguen siendo dañinos para la piel, incluso en días con alta nubosidad.

Es fundamental mantenerse informado a través de las fuentes oficiales y medios de comunicación confiables. Las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, y estar al tanto de los avisos emitidos por Protección Civil puede marcar la diferencia en tu seguridad y rutina diaria.

No dejes que el clima te tome desprevenido en esta mitad de semana. Prepárate adecuadamente para un miércoles lleno de contrastes, donde el calor extremo y las lluvias repentinas serán los protagonistas indiscutibles de la jornada en gran parte de la República Mexicana.

CT