El Planetario y Centro Interactivo de Jalisco “Lunaria” tendrá una observación astronómica completamente gratuita como parte de su programa “Lunaria Nocturno”, en donde podrás mirar la Luna, Venus y Júpiter, en una noche completamente estelar.

La cita es el próximo sábado 23 de mayo de 19:30 horas a 21:00 horas en la explanada de Lunaria, la observación astronómica es de entrada libre en donde podrás observar:

Venus ( un planeta que puede acercarse a la Tierra mucho más que cualquier otro; su intenso brillo proviene de las nubes de ácido sulfúrico que reflejan la luz solar

Júpiter (Podrás ver también tres de las cuatro lunas galileanas, no te puedes perder la observación astronómica de este sábado, puesto que el gigante gaseoso se despide lentamente de nuestro cielo nocturno y volverá aparecer hasta el próximo año).

Luna en cuarto creciente (ocurre cuando la Luna ha recorrido una cuarta parte de su órbita, por ello la línea entre luz y oscuridad revela montañas y cráteres con gran detalle).

Además también habrá recorridos guiados en el pabellón de exhibiciones en un horario de 12:00 a 19:00 horas, sin embargo, acceder a estas actividades sí tiene un costo de 50 pesos para adultos y 15 pesos para menores de edad, en donde se incluyen las siguientes actividades guiadas en:

Generador de Van de Graaf.

Luz y color.

Telescopios.

Casa de la Tierra.

Transbordador.

ESPECIAL/ Planetario y Centro Interactivo de Jalisco "Lunaria"

¿Dónde se ubica el Planetario “Lunaria” ?

Si planeas asistir a esta observación astronómica, la ubicación del Planetario Lunaria es: Calle Carlos Pereira #792, Miraflores, 44270 Guadalajara, mientras que el estacionamiento se encuentra en Avenida de los Normalistas, Miraflores, 44270.

La observación astronómica desde Lunaria se perfila como una oportunidad imperdible para disfrutar del cielo nocturno y acercarse al fascinante mundo de la astronomía sin costo alguno; el evento promete reunir a familias, estudiantes y aficionados que podrán admirar de cerca dos de los planetas más brillantes del sistema solar en una experiencia única bajo las estrellas, sin duda, será una noche especial para conectar con el universo y descubrir los secretos del firmamento desde Guadalajara.

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