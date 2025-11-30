Domingo, 30 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Violencia contra las mujeres

Fiscalía impulsa 96 procedimientos penales contra agresores de mujeres

A través de sus agentes especializados, la Fiscalía de Jalisco logró la presentación y puesta a disposición de sujetos por presuntos actos de violencia cometidos contra mujeres 

Guadalajara, según datos de la Fiscalía, fue el municipio con más casos de violencia contra mujeres procesados este mes. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), la Fiscalía de Jalisco publicó un boletín en el que aseguró que, del primero al 20 de noviembre del año en curso, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia logró la formalización de 94 carpetas de investigación —con 96 personas vinculadas— que documentan presuntos actos de agresión contra mujeres.

La Fiscalía, a través de sus agentes especializados, logró la presentación y puesta a disposición de los sujetos indiciados ante la autoridad judicial competente, utilizando diversas vías legales de conducción procesal, lo que asegura la comparecencia de los presuntos agresores en las siguientes modalidades:

  • Cumplimiento de órdenes de aprehensión - 16 
  • Personas detenidas en flagrancia - 7 
  • Personas presentadas mediante citaciones - 72
  • Reposición de procedimiento - 1

Distribución territorial y medidas cautelares

Estos casos se distribuyen territorialmente en los municipios de Ameca, Casimiro Castillo, Colotlán, El Arenal, El Salto, Tequila, Tepatitlán de Morelos y Zapotlanejo, entre otros 18 municipios, registraron un caso por cada municipalidad; mientras que las localidades de Tlajomulco de Zúñiga se registraron ocho, en Tonalá siete y en Zapopan se registraron 14 casos; y al frente de estos procedimientos se posiciona Guadalajara con 19 casos, Tlaquepaque, con 16 averiguaciones y Puerto Vallarta con cuatro.

La contundencia de las pruebas recabadas en la fase de investigación fue determinante para que la Representación Social obtuviera de la autoridad judicial la vinculación a proceso de la totalidad de las 96 personas señaladas. Tras la vinculación, se dictaron las siguientes medidas cautelares, herramientas fundamentales para garantizar la seguridad de las víctimas y el desarrollo adecuado del proceso penal:

  • A 20 sujetos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, debido a que se acreditaron circunstancias específicas de riesgo que imposibilitaron la aplicación de medidas menos restrictivas.
  • A 30 personas se le dictaron medidas cautelares diversas a la prisión, tales como la prohibición de acercarse a la víctima o a determinados lugares, la presentación periódica ante la autoridad, o la vigilancia por parte de las instituciones; solo a una persona el Juez decidió no imponer alguna medida.
  • A 45 sujetos, una vez que se les dictó el auto de vinculación a proceso, se les tramitó la suspensión condicional del proceso. Este mecanismo de justicia alternativa, regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, permite suspender el proceso a cambio de que el imputado cumpla con condiciones rigurosas, resarza el daño a la víctima y se someta a vigilancia, promoviendo una solución temprana y reparadora.

