En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) , la Fiscalía de Jalisco publicó un boletín en el que aseguró que, del primero al 20 de noviembre del año en curso, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia logró la formalización de 94 carpetas de investigación —con 96 personas vinculadas— que documentan presuntos actos de agresión contra mujeres.

La Fiscalía, a través de sus agentes especializados, logró la presentación y puesta a disposición de los sujetos indiciados ante la autoridad judicial competente, utilizando diversas vías legales de conducción procesal, lo que asegura la comparecencia de los presuntos agresores en las siguientes modalidades:

Cumplimiento de órdenes de aprehensión - 16

Personas detenidas en flagrancia - 7

Personas presentadas mediante citaciones - 72

Reposición de procedimiento - 1

Distribución territorial y medidas cautelares

Estos casos se distribuyen territorialmente en los municipios de Ameca, Casimiro Castillo, Colotlán, El Arenal, El Salto, Tequila, Tepatitlán de Morelos y Zapotlanejo , entre otros 18 municipios, registraron un caso por cada municipalidad; mientras que las localidades de Tlajomulco de Zúñiga se registraron ocho, en Tonalá siete y en Zapopan se registraron 14 casos; y al frente de estos procedimientos se posiciona Guadalajara con 19 casos, Tlaquepaque , con 16 averiguaciones y Puerto Vallarta con cuatro.

La contundencia de las pruebas recabadas en la fase de investigación fue determinante para que la Representación Social obtuviera de la autoridad judicial la vinculación a proceso de la totalidad de las 96 personas señaladas. Tras la vinculación, se dictaron las siguientes medidas cautelares, herramientas fundamentales para garantizar la seguridad de las víctimas y el desarrollo adecuado del proceso penal:

A 20 sujetos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva , debido a que se acreditaron circunstancias específicas de riesgo que imposibilitaron la aplicación de medidas menos restrictivas.

se les impuso la medida cautelar de , debido a que se acreditaron circunstancias específicas de riesgo que imposibilitaron la aplicación de medidas menos restrictivas. A 30 personas se le dictaron medidas cautelares diversas a la prisión, tales como la prohibición de acercarse a la víctima o a determinados lugares , la presentación periódica ante la autoridad , o la vigilancia por parte de las instituciones ; solo a una persona el Juez decidió no imponer alguna medida.

se le dictaron medidas cautelares diversas a la prisión, tales como la , la , o la ; solo a una persona el Juez decidió no imponer alguna medida. A 45 sujetos , una vez que se les dictó el auto de vinculación a proceso, se les tramitó la suspensión condicional del proceso. Este mecanismo de justicia alternativa, regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, permite suspender el proceso a cambio de que el imputado cumpla con condiciones rigurosas, resarza el daño a la víctima y se someta a vigilancia, promoviendo una solución temprana y reparadora.

