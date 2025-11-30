En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), la Fiscalía de Jalisco publicó un boletín en el que aseguró que, del primero al 20 de noviembre del año en curso, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia logró la formalización de 94 carpetas de investigación —con 96 personas vinculadas— que documentan presuntos actos de agresión contra mujeres.La Fiscalía, a través de sus agentes especializados, logró la presentación y puesta a disposición de los sujetos indiciados ante la autoridad judicial competente, utilizando diversas vías legales de conducción procesal, lo que asegura la comparecencia de los presuntos agresores en las siguientes modalidades:Estos casos se distribuyen territorialmente en los municipios de Ameca, Casimiro Castillo, Colotlán, El Arenal, El Salto, Tequila, Tepatitlán de Morelos y Zapotlanejo, entre otros 18 municipios, registraron un caso por cada municipalidad; mientras que las localidades de Tlajomulco de Zúñiga se registraron ocho, en Tonalá siete y en Zapopan se registraron 14 casos; y al frente de estos procedimientos se posiciona Guadalajara con 19 casos, Tlaquepaque, con 16 averiguaciones y Puerto Vallarta con cuatro.La contundencia de las pruebas recabadas en la fase de investigación fue determinante para que la Representación Social obtuviera de la autoridad judicial la vinculación a proceso de la totalidad de las 96 personas señaladas. Tras la vinculación, se dictaron las siguientes medidas cautelares, herramientas fundamentales para garantizar la seguridad de las víctimas y el desarrollo adecuado del proceso penal:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF