FIFA está tranquila con actuación de Jalisco tras hechos de violencia: Lemus

Los recientes hechos de violencia en Jalisco no preocupan a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y la visita del trofeo oficial de la Copa del Mundo, programado para el sábado 28 de febrero, los dos partidos de reclasificación y el Mundial no están en duda para celebrarse en Guadalajara, afirmó el gobernador Pablo Lemus.

"Ayer tuve una nueva llamada con las autoridades de la FIFA para informarles cuáles son los avances que tenemos. Se mostraron gratamente sorprendidos ayer, que a 48 horas de un suceso tan importante, la detención de un criminal de talla mundial, Jalisco haya recuperado ya prácticamente su normalidad. Todo sigue en pie: el sábado que entra es la muestra del trofeo de la FIFA, va a estar en el Estadio Akron, municipio de Zapopan, sábado a las 10:00 de la mañana y vienen las autoridades de FIFA, confirmado", mencionó.

Resaltó que se logró la reactivación económica del Área Metropolitana de Guadalajara y de varios municipios al interior del estado tras 72 horas del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho". Felicitó a la ciudadanía por seguir las recomendaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como al sector empresarial.

"Las actividades económicas están prácticamente al 100 por ciento, el transporte público está prácticamente al 100 por ciento. Es un logro poder haberlo hecho en 72 horas, otras entidades que resultaron menos afectadas no han podido llegar al nivel de reactivación que hemos tenido […]. A 72 horas Jalisco está de pie y esto es muy importante: hay que sentirnos muy honrados de que la ciudadanía respondió extraordinariamente bien a los llamados del Gobierno estatal y federal. Hoy, 72 horas después de estos sucesos, Jalisco está de pie", comentó.

