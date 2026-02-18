Rancho San Juan Diego, ubicado cerca de Guadalajara, abre sus puertas al público para disfrutar de un plan completamente diferente: un campo con más de 10 mil girasoles, ideal para pasar una cita romántica, con amigos o en familia. Los días en los que estará disponible al público este campo de girasoles gigante serán el 20, 21 y 22 de febrero de este 2026.El costo de los boletos es de 150 pesos para adulto, y 100 pesos para las y los niños (de 5 a 12 años), la entrada incluye:Puedes comprar tus boletos a través de su página web oficial en: https://ranchosanjuandiego.com/ o por Whatsapp enviando mensaje al número: +52 33 2961 4125La ubicación de Rancho San Juan Diego es: Camino Potrero San Juan 4, San Sebastián el Grande, Tlajomulco de Zúñiga.Viernes 20 de febreroSábado 21 y domingo 22 de febreroLas instalaciones cierran a las 8:00 pm.Para garantizar una experiencia segura y agradable para todos en Rancho San Juan Diego, toma en cuenta las siguientes disposiciones:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA