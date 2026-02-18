Rancho San Juan Diego, ubicado cerca de Guadalajara, abre sus puertas al público para disfrutar de un plan completamente diferente: un campo con más de 10 mil girasoles, ideal para pasar una cita romántica, con amigos o en familia.

Los días en los que estará disponible al público este campo de girasoles gigante serán el 20, 21 y 22 de febrero de este 2026.

El costo de los boletos es de 150 pesos para adulto, y 100 pesos para las y los niños (de 5 a 12 años), la entrada incluye:

Una hora con 30 minutos dentro del campo de girasoles, el tiempo ideal para tomarte las mejores fotos con un paisaje increíble.

Recorrido guiado de 30 minutos.

Estacionamiento.

Acceso libre a los sanitarios.

Acceso a las áreas comunes.

Puedes comprar tus boletos a través de su página web oficial en: https://ranchosanjuandiego.com/ o por Whatsapp enviando mensaje al número: +52 33 2961 4125

La ubicación de Rancho San Juan Diego es: Camino Potrero San Juan 4, San Sebastián el Grande, Tlajomulco de Zúñiga.

Horarios y fechas disponibles

Viernes 20 de febrero

3:30 PM

4:00 PM

4:30 PM

5:00 PM

5:30 PM (último recorrido)

Sábado 21 y domingo 22 de febrero

10:00 AM

10:30 AM

11:00 AM

11:30 AM

12:00 PM

12:30 PM

1:00 PM

(Receso)

3:00 PM

3:30 PM

4:00 PM

4:30 PM

5:00 PM

5:30 PM. (Último recorrido)

Las instalaciones cierran a las 8:00 pm.

Reglamento general para entrar al campo de girasoles

Para garantizar una experiencia segura y agradable para todos en Rancho San Juan Diego, toma en cuenta las siguientes disposiciones:

Todas las personas que ingresen deben cubrir el costo total de su entrada. Si vienes con mascota, deberá permanecer con correa en todo momento. Está prohibido cortar o dañar las flores. Solo está permitido el acceso a los cultivos abiertos al público. Respeta a los animales del rancho; la mayoría se encuentra sin correa, por lo que no deben ser molestados ni maltratados. Si tu mascota ocasiona algún incidente o daño, deberás asumir los gastos correspondientes. Atiende y cumple las medidas de bioseguridad establecidas. El uso de drones, globos u otros accesorios que provoquen daños en instalaciones propias o privadas implicará el pago total de los desperfectos. No se permite el ingreso con bocinas. Si realizas fotografía profesional, solicita el reglamento especial para fotógrafos. No está permitido introducir bebidas alcohólicas.

