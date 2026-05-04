La Fiscalía de Jalisco informó que una mujer ex policía fue vinculada a proceso por estar implicada en la desaparición y feminicidio de otra mujer.

La dependencia estatal detalló que se trata de Emma Yesenia Rubí "N", quien es señalada por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, por un caso ocurrido el pasado 31 de agosto de 2025.

¿Cómo fueron los hechos?

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue privada de su libertad en aquella fecha al exterior de una tienda de abarrotes en el municipio de Guadalajara y un día más tarde, el 1 de septiembre, su cuerpo fue localizado en un canal en el municipio de El Salto.

Según los dictámenes periciales, se estableció que la causa de muerte de la víctima fue asfixia mecánica por estrangulación, presumiblemente durante el periodo en que la víctima permaneció privada de su libertad.

Las indagatorias han permitido establecer la probable participación de dos hombres —uno actualmente en reclusión por un delito del fuero federal y otro fallecido en Sinaloa—, así como de la ahora vinculada, identificada también como ex policía municipal de Guadalajara entre 2021 y 2023.

Existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal

Tras la detención de Emma Yesenia Rubí "N", realizada por elementos de la Policía de Investigación en la colonia Colinas de Huentitán, y como resultado de las indagatorias encabezadas por la Vicefiscalía en Investigación Regional, la mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público y posteriormente presentada ante la autoridad judicial, la cual determinó su vinculación a proceso por el delito de feminicidio.

Emma Yesenia Rubí "N", expolicía vinculada a proceso. FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO

Por tal motivo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un periodo de dos años, es decir, deberá pasar dicho tiempo en la cárcel ya que el juez consideró que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en contra de la mujer tras haber sido expuestos los datos de la investigación.

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