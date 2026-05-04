Elementos de la Policía de Jalisco detuvieron en el municipio de Guadalajara a una mujer que era buscada por los delitos de privación ilegal de la libertad y asociación delictuosa.

El área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad del Estado recibió informes sobre la búsqueda de quien estaba identificada como Dolores "N", de 23 años de edad, quien contaba con un mandamiento judicial vigente desde 2021 y que no se había cumplimentado.

Luego de labores de análisis y mapeo de puntos que presuntamente frecuentaba por parte de las autoridades estatales, se estableció una columna operativa que dio resultados en el cruce de la avenida Circunvalación Agustín Yáñez y la calle Roble, en la colonia Moderna del municipio tapatío.

En el mencionado punto, los oficiales estatales detectaron a una mujer con las características del objetivo, quien, al notar la presencia de la unidad, adoptó una actitud evasiva.

Ante ello, los elementos estatales le marcaron el alto, por lo que se dieron a la tarea de verificar su información y características generales en las bases de datos oficiales. Tras ello, confirmaron que se trataba de la mujer que tenía un mandamiento judicial vigente por privación ilegal de la libertad y asociación delictuosa.

Tras solicitar mando y conducción a un agente del Ministerio Público, los oficiales procedieron con el arresto y la lectura de derechos para trasladarla ante la autoridad judicial que ordenó su captura.

Por esa razón, la mujer deberá hacer frente a la justicia, por lo que corresponderá al Ministerio Público integrar las evidencias correspondientes para exponerlas ante un juez y que este pueda determinar si es necesario o no otorgar una medida cautelar como prisión preventiva o, en su caso, que pueda seguir su proceso en libertad condicional.

Después de ello, se podría establecer un plazo por parte del juez para que el MP pueda concluir las indagatorias e integrar los datos a la carpeta de investigación.

MF