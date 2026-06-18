Fan Fest Guadalajara 2026: Estos son los objetos que no podrás ingresar durante los eventos del Mundial

Los aficionados que planean asistir al Fan Fest Guadalajara durante el Mundial 2026 deberán conocer no solo la lista de artículos prohibidos, sino también los objetos que sí estarán permitidos dentro del recinto.

Las autoridades han establecido una serie de lineamientos para garantizar la seguridad de miles de asistentes que se darán cita para seguir los partidos, participar en actividades recreativas y disfrutar del ambiente futbolero que se vivirá en la ciudad.

Aunque existen restricciones para mochilas, bebidas, dispositivos electrónicos y otros artículos, algunos objetos esenciales sí podrán ingresar siempre que cumplan con las condiciones establecidas por los organizadores.

Botellas de plástico vacías sí estarán permitidas

Una de las dudas más frecuentes entre los asistentes tiene que ver con las bebidas y los recipientes para agua.

De acuerdo con las reglas de acceso, sí se permitirá ingresar con una botella de plástico transparente vacía con capacidad máxima de un litro.

Esta medida busca facilitar la hidratación de los visitantes, quienes podrán utilizar los puntos autorizados dentro del recinto para rellenar sus recipientes.

Sin embargo, es importante recordar que las botellas de vidrio y los líquidos externos continúan restringidos.

Padres podrán ingresar leche y agua para bebés

Las familias que acudan con menores de edad también contarán con algunas facilidades especiales.

Los organizadores permitirán el acceso con leche y agua para bebés, siempre que la cantidad no exceda un litro por cada niño.

Esta excepción busca garantizar el bienestar de los menores durante su estancia en el Fan Fest, especialmente considerando las altas temperaturas que podrían registrarse durante algunos eventos.

Medicamentos con receta médica serán aceptados

Las personas que requieran tratamientos médicos no tendrán inconvenientes para ingresar sus medicamentos.

La condición es presentar la receta médica correspondiente en caso de que sea solicitada durante los filtros de seguridad.

Las autoridades recomiendan portar la documentación necesaria y mantener los medicamentos en sus envases originales para agilizar el proceso de revisión.

Powerbanks permitidos para mantener la batería del celular

Tomar fotografías, grabar videos y compartir la experiencia en redes sociales puede consumir rápidamente la batería de los teléfonos móviles.

Por ello, sí estará permitido ingresar con un powerbank personal, siempre que no exceda las dimensiones máximas establecidas de 12 por 17 centímetros.

Esta medida permitirá a los aficionados mantener sus dispositivos cargados durante toda la jornada.

Pelotas de futbol autorizadas bajo ciertas condiciones

Los aficionados más apasionados también podrán llevar una pelota de fútbol, aunque existe una condición importante.

Solo se permitirá el ingreso de pelotas desinfladas que hayan sido adquiridas dentro de un recinto oficial de FIFA.

La medida busca evitar inconvenientes en las áreas de circulación y mantener la seguridad de todos los asistentes.

Acceso garantizado para personas con movilidad reducida

Dentro de las políticas de inclusión del Fan Fest Guadalajara, se permitirá el ingreso de sillas de ruedas y scooters de movilidad.

Esta disposición busca asegurar que las personas con discapacidad o movilidad limitada puedan disfrutar plenamente de las actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Además, los organizadores trabajan en la implementación de espacios accesibles y rutas adecuadas para facilitar el desplazamiento dentro del recinto.

Recomendaciones para disfrutar del Fan Fest Guadalajara

Antes de acudir al Fan Fest, las autoridades recomiendan consultar las reglas de acceso actualizadas y preparar con anticipación los objetos que se planea llevar.

Cumplir con los lineamientos permitirá agilizar los filtros de seguridad, evitar retrasos y disfrutar de una experiencia más cómoda durante uno de los eventos más esperados del Mundial 2026 en Guadalajara.

Con miles de visitantes nacionales e internacionales previstos para las actividades mundialistas, conocer qué artículos están permitidos puede marcar la diferencia para vivir una jornada sin contratiempos.

EE