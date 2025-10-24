La Fiscalía del Estado informó sobre la detección de dos nuevas modalidades de fraude que buscan afectar económicamente a los ciudadanos, derivadas de recientes denuncias por extorsión y estafas. Ante ello, autoridades hicieron un llamado a la población para identificar estos esquemas y evitar ser víctimas.

La primera modalidad consiste en falsos avisos de cobranza, que derivan en intentos de extorsión. Los delincuentes envían notificaciones a los domicilios de las víctimas, indicando supuestos adeudos o embargos por parte de arrendadoras o cajas populares, aunque la persona nunca haya solicitado crédito ni tenido relación con estas instituciones. A través de llamadas y visitas, incluso a altas horas de la noche, los estafadores exigen pagos para detener las molestias.

La segunda modalidad se centra en la venta fraudulenta de inmuebles mediante “recuperaciones o remates bancarios”, donde los delincuentes ofrecen propiedades inexistentes o no autorizadas, generando pérdidas económicas significativas para quienes adquieren estos bienes bajo engaño.

El Fiscal Estatal, Salvador González de los Santos, destacó que es fundamental que las personas afectadas conserven los documentos entregados por los falsos gestores y acudan a la Fiscalía para denunciar los hechos. Asimismo, indicó que estas investigaciones buscan prevenir delitos que perjudican directamente a la sociedad y ofrecer asesoría y apoyo legal a las víctimas.

La Fiscalía del Estado recordó que las denuncias pueden presentarse en sus instalaciones ubicadas en la calle 14, Zona Industrial de Guadalajara, y exhortó a la ciudadanía a no dejarse intimidar por amenazas ni pagos exigidos de manera ilegal. La dependencia aseguró que continuará vigilante para prevenir y combatir este tipo de fraudes.

Usan supuestos remates bancarios para cometer fraudes inmobiliarios

La Fiscalía del Estado alertó sobre una nueva modalidad de fraude en la que delincuentes ofrecen casas y departamentos a precios muy bajos, presuntamente como recuperaciones o remates bancarios, a través de internet, redes sociales y oficinas físicas.

Según las investigaciones, se detectaron propiedades en colonias como Chapalita, Providencia y Americana ofrecidas a aproximadamente una sexta parte de su valor real. Los vendedores exigen pagos en dos exhibiciones, sin posibilidad de usar créditos, y advierten que los compradores no podrán visitar los inmuebles hasta concluir supuestos procesos legales.

El Fiscal Estatal recomendó a quienes se interesen en este tipo de ofertas verificar la situación de las propiedades en el Registro Público de la Propiedad antes de realizar pagos, para evitar ser víctimas de estafas.

