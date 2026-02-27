Fragua convoca a asamblea ordinaria de accionistas

CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo tomado por el Consejo de Administración en sesión de fecha 26 de febrero del 2026 y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de Corporativo Fragua, S.A.B. de C.V., para que concurran a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 23 de marzo del 2026 a las 17:00 horas, en el salón Guadalajara I y II, en la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, ubicado en la esquina de las Avenidas Vallarta y Niño Obrero de esta área metropolitana, conforme al siguiente:

Orden del Día:

I. Nombramiento del Presidente, Secretario, Escrutadores, lista de asistencia y en su caso, declaratoria de la legal instalación.

II. Informe del Consejo de Administración por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2025, que incluye el informe sobre la compra y colocación de acciones propias, los informes de Auditoria y Prácticas Societarias, así como los demás informes aplicables conforme a lo previsto por la Ley del Mercado de

Valores.

III. Resolución sobre el punto II, anterior. IV. Resolución sobre la aplicación de utilidades del ejercicio social del año 2025 y en su caso el pago de un dividendo a razón de $14.30 pesos por acción y procedimiento para su pago. Resolución sobre la rati¬cación o incremento del Fondo para la Adquisición temporal de acciones propias.

V. Propuesta del Consejo de Administración para su aprobación en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, así como nombramiento o rati¬cación de los miembros del Comité Ejecutivo, los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias.

Otorgamiento de facultades en su caso, así como determinación de emolumentos.

VI. Designación de delegados especiales para acudir ante Fedatario Público a otorgar y protocolizar los acuerdos tomados en esta Asamblea.

VII. Elaboración del acta, lectura y aprobación en su caso.

Para asistir a la respectiva asamblea, los accionistas deberán obtener su pase de asistencia en las ofcinas de la Secretaría del Consejo de Administración de la sociedad: Avenida de las Américas número 1254 interior UP6 P2, colonia Country Club, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44610; con la Licenciada Adriana Arvizu, teléfono: (33) 36 69 33 33 extensión 3550. Mismo que será otorgado a favor de la persona que acredite ser titular de las acciones, conforme a las constancias que expida el S.D.

Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores. Los accionistas podrán hacerse representar mediante carta poder, conforme a los formatos que la sociedad pondrá a disposición de los intermediarios. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los Estatutos Sociales, el Informe Anual está a disposición de los accionistas en la

Secretaría de la Sociedad.

Guadalajara, Jalisco, a 27 de febrero del 2026.

LIC. BRENDA SILVA RUBIO

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.