Acuerdan mejoras para docentes de Jalisco

Este 15 de mayo se celebra el Día del Maestro en el país con la finalidad de conmemorar la labor que realizan las y los docentes en las escuelas. Pese a que los docentes enfrentan condiciones laborales, económicas y sociales, hay avances para este sector en la entidad.

Ilich González, secretario General de la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con sede en Jalisco, indicó que el sector magisterial enfrenta todavía muchos retos, sin embargo, han logrado avances a lo largo de los años para los docentes, particularmente en la entidad.

Uno de ellos es la estrategia para dotar de computadoras a cada docente de la entidad, estrategia que es considerada como única en el país.

Ilich González, secretario General de la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con sede en Jalisco, indicó que el sector magisterial enfrenta todavía muchos retos. ESPECIAL

"Reconocemos la entrega de computadoras, una demanda del sindicato desde hace 3 años y medio prácticamente y logramos que casi todos los docentes del sistema estatal y todos los docentes del sistema federalizado de Jalisco, un programa único en el país, tienen computadora".

Otro de los acuerdos que se hicieron con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, es el anuncio de dos nuevos estímulos, ya que, a partir del próximo año, se entregará una nueva Medalla al Mérito Docente con la cual se premiará con 20 mil pesos a los docentes que cumplan 20 años de labor y con 50 mil pesos a los que cumplan 50 años.

Dichos estímulos serán únicos en el país, ya que actualmente en la entidad hay medallas y estímulos como reconocimiento a maestras y maestros que tienen 30 y 40 años de trayectoria docente en Jalisco.

"Es reconocerle a las maestras y maestros que van cumpliendo 20 años de servicio, que es una etapa juvenil, pero muy motivante porque era muy largo el brinco de 0 a 30 (años)", dijo González en entrevista a este medio.

También destacaron el programa de Jalisco con Estrella, mediante el cual, se intervienen y rehabilitan planteles escolares que lo requieran y se aprovecharán los recursos captados por el Impuesto a la Nómina que fue incrementado en el estado que permite integrar un fideicomiso especial para la infraestructura educativa, situación que coloca a Jalisco con más recursos para este sector en comparación con otros estados a nivel nacional.

A la par, se anunció el arranque de la construcción del nuevo Hospital de Especialidades del IPEJAL (Instituto de Pensiones del Estado), con el cual, podrán atenderse personas jubiladas docentes.

Por otro lado, el sector magisterial también tiene demandas y las principales exigencias giran en torno a que los docentes cuenten con mejor y mayor un salario profesional acorde a la labor que desempeñan al igual que una mayor cobertura del ISSSTE en los 125 municipios del estado. Otra de sus demandas es la abrogación de la Ley de USICAMM.

Resaltó que, en el caso de los docentes de Jalisco, destacan en comparación de otras entidades pues consideró que si Jalisco es un estado productivo, líder en industrias como la agroalimentaria, la tecnológica o electrónica se debe al aporte del sector educativo jalisciense.

MF