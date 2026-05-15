Ampliación de la autopista a Lagos de Moreno aumentará su capacidad en 33%: Red de Carreteras de Occidente

Este viernes se dio a conocer oficialmente el proyecto de ampliación a seis carriles de la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno, considerada una de las vías más importantes para la conectividad de la Región de Los Altos de Jalisco y El Bajío.

A través de un video compartido en las redes sociales del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el presidente del consejo de la Red de Carreteras de Occidente (RCO), afirmó que la ampliación de esta autopista mejorará su capacidad en un 33%, lo que permitirá una mayor fluidez y conexión.

"Todos ustedes, usuarios de esta autopista, no me dejarán mentir que esta autopista está rebasada, en su capacidad. Recientemente la arreglamos y quedó bastante bien, creo que hoy es de las mejores autopistas en cuanto a calidad de pavimentos del país, y ahora lo que vamos a hacer es darnos a la tarea de incrementar la capacidad, de dos a tres carriles por sentido", manifestó Demetrio Sodi Cortés.

Inversión de nuve mil millones de pesos

Lemus Navarro añadió que de la misma forma se ampliará la capacidad de cobro de la autopista con mayor tecnología. La inversión, añadió, será de nueve mil millones de pesos, que se triplicará en el impacto de la derrama económica de la región y del Estado, dada la importancia de esta vía de comunicación en Jalisco y el Occidente del país.

De la misma forma, señaló el Gobernador, se minimizarán los tiempos de recorrido en Jalisco y hacia los Estados vecinos, como Aguascalientes y Guanajuato, con quienes se tienen importantes relaciones comerciales.

"Jalisco tiene que tener las mejores carreteras del país, y en eso estamos trabajando mucho. Entonces esta es una gran noticia, la ampliación de la carretera que va de Guadalajara, Zapotlanejo y Lagos de Moreno", señaló Lemus Navarro.

Obras comenzarían en 2027

En este momento, refirieron ambas autoridades, se llevan a cabo los estudios técnicos, y se espera que las obras de ampliación comiencen en enero de 2027 sin tener fuertes afectaciones al tráfico.

Fue el pasado 11 de mayo cuando este medio de comunicación dio a conocer el impulso de estas obras, contempladas en un acuerdo que además contempla extender las concesiones de la red, cuyo vencimiento estaba previsto para 2047, hasta el 2068.

A cambio, la empresa realizará una inversión de 25 mil 500 millones de pesos para ejecutar obras de infraestructura en Jalisco, Michoacán y Sonora, enfocadas en fortalecer la conectividad regional y el desarrollo económico.

Buenas noticias para la movilidad en los Altos de Jalisco: se viene la gran reconstrucción de la carretera que va desde Zapotlanejo hasta Lagos de Moreno con una ampliación a 6 carriles. Junto al Director General en Red de Carreteras de Occidente, Demetrio Sodi Cortés, te… pic.twitter.com/aaliMhWP1b— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) May 15, 2026

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