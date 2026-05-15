Cierres viales, rumbo al aeropuerto

El crecimiento en la afluencia de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, impulsado por la próxima realización del Mundial de Futbol 2026, aceleró la ejecución del Plan Maestro de Desarrollo (PMD) 2025-2029 del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que contempla una serie de obras de ampliación y modernización en los accesos viales a la terminal aérea.

Como parte de esta nueva etapa, se encuentra en marcha la construcción de un acceso vial adicional sobre la Carretera a Chapala, una intervención estratégica que busca mejorar la conectividad con el aeropuerto ante el incremento de usuarios nacionales e internacionales. La obra consiste en el montaje de una estructura metálica en el puente de salida de dicha vialidad y se ejecutará del 13 al 30 de mayo en horario nocturno, con el objetivo de reducir afectaciones a los automovilistas y concluir antes del arranque del Mundial de Futbol.

El proyecto se realiza en coordinación con el Gobierno de Jalisco y contempla afectaciones parciales a la circulación vehicular. De acuerdo con el calendario difundido por el GAP, los cierres se aplicarán de manera escalonada: del 13 al 14 de mayo se cerró el carril lateral derecho en el sentido Guadalajara-aeropuerto; del 15 al 16, los carriles laterales y el de baja velocidad en el mismo sentido; del 19 al 21, carriles centrales; y los días 21, 22, 29 y 30 de mayo se habilitarán contraflujos con cierres de dos carriles centrales en ambos sentidos, dependiendo de la etapa constructiva.

Ante este escenario, el GAP exhortó a los usuarios del aeropuerto a considerar tiempos adicionales de traslado, especialmente quienes tengan vuelos programados durante los días de intervención.

El gobernador Pablo Lemus subrayó que las obras en la zona aeroportuaria avanzan conforme a lo previsto y forman parte de una estrategia integral de movilidad metropolitana. Destacó que los túneles de acceso del aeropuerto hacia la Carretera a Chapala y de ésta al Periférico presentan avances de hasta 95%, lo que permitirá una conexión más ágil y segura rumbo al Mundial (confirmó que la Línea 5 del transporte público masivo estará lista para entrar en operación a finales de mayo o principios de junio).

En paralelo, el GAP continúa con su Plan Maestro de Desarrollo 2025-2029 y con una inversión histórica para modernizar el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Entre las obras destacan la construcción de una segunda pista, un nuevo edificio terminal que ampliará la capacidad operativa, la duplicación del estacionamiento y el desarrollo de infraestructura complementaria.

El proyecto también incluye un nuevo acceso vial desde avenida Adolf B. Horn y más posiciones para aeronaves comerciales y de carga. Se avanza con la construcción de un patio para taxis de plataforma, desde donde los usuarios serán trasladados en unidades autorizadas para agilizar la movilidad y reducir la saturación vehicular.

En conjunto, autoridades estatales y federales, junto con el GAP, han señalado que estas obras buscan anticiparse a la demanda histórica de pasajeros que se espera durante el Mundial, cuando el aeropuerto podría recibir hasta dos millones de usuarios en junio, incluyendo visitantes, selecciones y personal operativo de la FIFA.