Explosión en Amatitán deja una persona fallecida y más de 20 heridos, actualizan cifras

La explosión que ocurrió la noche del jueves en la plaza principal del municipio de Amatitán dejó saldo de una persona fallecida y más de 20 personas lesionadas.

Según detalló la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), la explosión inició cuando las chispas de una pieza de pirotecnia conocida como "torito" alcanzó un cilindro de gas utilizado por un puesto de frituras.

El artefacto había sido encendido en la plaza principal del municipio como parte de las fiestas patronales.

PC Jalisco informó que la víctima mortal fue una mujer de 52 años, e informó de un total de 21 personas lesionadas: 6 de ellas en estado grave de salud, otras 5 en condiciones regulares y 14 más con lesiones leves causadas por la explosión.

ESPECIAL

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional de Magdalena y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Tequila.

El ayuntamiento de Amatitán informó que, de manera inmediata, se activaron los protocolos de emergencia y se brindó atención oportuna a los lesionados, en coordinación con el Gobierno de Jalisco y con el apoyo de municipios aledaños.

Llamaron a la población a conservar la calma y facilitar el libre tránsito de las unidades de emergencia para no obstaculizar las labores de auxilio.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos municipal agregó que todos los UBER (taxis ejecutivos) serán gratuitos para los familiares de las personas lesionadas en el accidente ocurrido en la cabecera municipal, con el fin de que puedan llevarlos a los hospitales y clínicas donde fueron trasladados.

Para solicitar el servicio, solo deben acudir a la plaza principal y calle Porfirio Díaz, en la cabecera municipal.

