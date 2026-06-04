Evacúan a más de 70 menores de primaria en Lomas del Paraíso por encharcamiento tras el desbordamiento del canal de El Jagüey

Luego de que se registrara el desbordamiento del canal de El Jagüey , ubicado en la colonia Lomas del Paraíso, en el municipio de Guadalajara, tras la lluvia registrada este miércoles, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos del municipio dio a conocer que se requirió la evacuación de un plantel escolar para evitar riesgos, debido al ingreso de agua en el inmueble.

Los hechos se registraron en los cruces de María del Carmen frías y José María Chávez. Debido a la crecida del agua, esta ingresó a la primaria Adolfo López Mateos, donde alcanzó una altura de aproximadamente 20 centímetros. El encharcamiento se registró en el patio de la escuela, y afortunadamente no se presentaron afectaciones en las aulas u otras instalaciones del instituto, confirmó la coordinación municipal.

No se reportaron alumnos lesionados

La situación fue reportada de inmediato a las autoridades, y ante el hecho, la dirección hizo el llamado a la Asociación de Padres de Familia, para que acudieran a recoger a los infantes, quienes fueron entregados paulatinamente conforme sus tutores iban llegando. No se reportaron lesionados o situaciones mayores. En total fueron seis salones que estaban en funciones, y 72 alumnas y alumnos quienes fueron evacuados al ser entregados a sus mamás y papás.

"Nuestro personal actuó de manera rápida destapando y retirando basura que se encontraba en la rejilla del canal de Jagüey, así como una rejilla que se encuentra en el interior de la institución. Al horario tenemos ya el descenso de nivel del agua", confirmó la coordinación municipal tras el incidente.

Autoridades confirman acciones para evitar inundaciones

Si bien desde el pasado mes de marzo comenzaron las labores de desazolve en los canales y vasos reguladores del municipio para evitar inundaciones durante el temporal, algunas personas continuaron arrojando desechos a este y otros caudales. Ayer miércoles la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, había informado que una vez más se había desazolvado el canal de El Jagüey, extrayendo de él fuertes cantidades de basura.

"Seguimos atendiendo distintos puntos en la ciudad. Pero no hay esfuerzo que alcance si unos cuantos siguen lastimando de nuestra ciudad cuando tiran basura en la calle o en los canales. Desde el Gobierno de Guadalajara vamos a seguir haciendo lo que nos toca, pero esta ciudad la cuidamos entre todas y todos. Recuerda que menos basura, menos inundaciones" , dijo la alcaldesa en una publicación en sus redes sociales oficiales.

De acuerdo con los primeros análisis de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, se había confirmado que el canal se encontraba limpio, pero arrastró materiales y basura "aguas arriba", ocasionando un nuevo taponamiento, mismo que, se refirió con anterioridad, ya fue retirado.

Tras sacar el agua de la escuela primaria los elementos de la coordinación municipal procedieron a la limpieza del patio del plantel escolar para evitar alguna emergencia sanitaria por el arrastre de los desechos que terminaron en el canal.

NG