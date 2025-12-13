Estos son los niveles de Chapala y las presas que abastecen a ZMG

El nivel del lago de Chapala y las presas que abastecen de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara continúa a la baja tras el buen temporal de lluvias que concluyó en octubre pasado, aun cuando se registraron algunas lluvias durante la semana.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó este sábado que el lago de Chapala se encuentra al 75.69% de capacidad, cifra menor a la reportada el pasado sábado 8 de noviembre, cuando se ubicaba al 77.4 % de su capacidad de almacenamiento, esto con datos de la dependencia federal.

Esto se debe a que las lluvias que cayeron durante la semana prácticamente no impactaron a la cuenca del lago.

Aun así, el alguna vez conocido como mar chapálico se encuentra aún en buen nivel, ya que su capacidad máxima de este año fue la más alta desde el año 2018 y el cuarto mejor registro en lo que va del siglo XXI, tras haber recuperado poco más de dos metros de su nivel.

El lago de Chapala es la principal fuente de abasto para la ciudad, ya que suministra el 60% del agua para la metrópoli, según datos del SIAPA, de ahí la importancia que mantiene el lago para la capital jalisciense.

Por otra parte, las presas que aportan agua a la ciudad han comenzado a bajar su nivel, pero siguen cerca del 100%. La que más nivel ha perdido es la presa Calderón, la cual se ubicó al 88.61% de su capacidad de almacenamiento, siendo que llegó a estar por arriba del 100%. Dicha presa suministra entre el 10 y 15% del agua a la ciudad, principalmente para la zona norte y poniente de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La presa El Salto se encuentra al 96.71%, siendo que ahora está conectada a la presa La Red (al 98.77%) y la presa Calderón mediante un acueducto que le permite aportar agua a la ciudad.

En esta ocasión, no se informaron datos sobre la presa El Zapotillo, embalse que fue construido junto con un sistema de acueductos para suministrar hasta 2 metros cúbicos por segundo de agua a la ciudad, mientras que junto con las tres presas anteriores, en total serían 3 metros cúbicos por segundo.

YC