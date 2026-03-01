Domingo, 01 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Esto costará el Gas LP en Jalisco en la semana del 2 al 7 de marzo

Los precios varían según el municipio y son actualizados cada semana por la Comisión Nacional de Energía

Por: Sergio Alejandro Velázquez

Se recomienda a la población consultar de forma regular las tarifas correspondientes a su localidad. EL INFORMADOR/ARCHIVO.

Se recomienda a la población consultar de forma regular las tarifas correspondientes a su localidad. EL INFORMADOR/ARCHIVO.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) dio a conocer las tarifas máximas del gas licuado de petróleo (Gas LP) que estarán vigentes en Jalisco del en la semana del 2 al 7 de marzo de 2026. Los costos, que varían dependiendo del municipio, se actualizan cada semana con el objetivo de cuidar la economía de los hogares y fomentar un mercado energético más transparente.

Estas revisiones periódicas tienen como finalidad garantizar que los usuarios paguen precios justos por el combustible. Por ello, se invita a la ciudadanía a consultar de manera constante las tarifas aplicables en su zona, como parte de las acciones para reforzar la vigilancia y promover una mayor equidad en el sector energético.

LEE: En marzo, autos con estas placas deben realizar la Verificación Vehicular

Costos del Gas LP en Jalisco del 2 al 7 de marzo de 2026

Lagos de Moreno

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.22
  • Precio por litro más IVA: $10.38

Puerto Vallarta

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.42
  • Precio por litro más IVA: $10.49

El Salto

  • Precio por kilogramo más IVA: $18.72
  • Precio por litro más IVA: $10.11

Guadalajara

  • Precio por kilogramo más IVA: $18.72
  • Precio por litro más IVA: $10.11

Tonalá

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.45
  • Precio por litro más IVA: $10.50

Tlaquepaque

  • Precio por kilogramo más IVA: $18.72
  • Precio por litro más IVA: $10.11

Tlajomulco

  • Precio por kilogramo más IVA: $18.72
  • Precio por litro más IVA: $10.11

Zapopan

  • Precio por kilogramo más IVA: $18.72
  • Precio por litro más IVA: $10.11

Zapotlán

  • Precio por kilogramo más IVA: $18.72
  • Precio por litro más IVA: $10.11

Zapotlanejo

  • Precio por kilogramo más IVA: $18.39
  • Precio por litro más IVA: $9.93

Es importante que los consumidores verifiquen que los precios aplicados por los distribuidores no excedan los límites establecidos por la CNE.

Si se presentan cobros indebidos o alguna irregularidad en la comercialización y distribución del Gas LP, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habilitó el correo denunciasgaslp@profeco.gob.mx y el número de WhatsApp 55 4365 2339 para atender las quejas correspondientes.

SV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones