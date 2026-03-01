Esto costará el Gas LP en Jalisco en la semana del 2 al 7 de marzo

La Comisión Nacional de Energía (CNE) dio a conocer las tarifas máximas del gas licuado de petróleo (Gas LP) que estarán vigentes en Jalisco del en la semana del 2 al 7 de marzo de 2026. Los costos, que varían dependiendo del municipio, se actualizan cada semana con el objetivo de cuidar la economía de los hogares y fomentar un mercado energético más transparente.Estas revisiones periódicas tienen como finalidad garantizar que los usuarios paguen precios justos por el combustible. Por ello, se invita a la ciudadanía a consultar de manera constante las tarifas aplicables en su zona, como parte de las acciones para reforzar la vigilancia y promover una mayor equidad en el sector energético.Lagos de MorenoPuerto VallartaEl SaltoGuadalajaraTonaláTlaquepaqueTlajomulcoZapopanZapotlánZapotlanejoEs importante que los consumidores verifiquen que los precios aplicados por los distribuidores no excedan los límites establecidos por la CNE.Si se presentan cobros indebidos o alguna irregularidad en la comercialización y distribución del Gas LP, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habilitó el correo denunciasgaslp@profeco.gob.mx y el número de WhatsApp 55 4365 2339 para atender las quejas correspondientes.SV