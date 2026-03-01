Una fuente allegada al velorio de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, confirmó que el cuerpo del capo llegó esta mañana a Guadalajara desde la Ciudad de México, luego de que fuera entregado a sus familiares ayer en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). El ex líder del Cártel Nueva Generación (CNG) será velado en un recinto funerario de la colonia San Andrés, donde desde esta mañana han llegado arreglos florales .

El cuerpo del capo llegó alrededor de las 9:40 horas a las instalaciones del recinto funerario. La fuente detalló que a la altura del municipio de Ocotlán, las personas que trasladaban el cadáver intentaron confundir a los elementos de seguridad federales que resguardaban el traslado, cambiando de un vehículo de color blanco a uno de color dorado, mismo que llegó al recinto funerario.

Este automóvil, con placas del Estado de México y con número PAB-95-70, salió de la Ciudad de México, y es la unidad donde se presume fue trasladado el cuerpo de Oseguera Cervantes, también conocido como “El señor de los gallos”. Al recinto ubicado en San Andrés también llegó una carroza, procedente de la capital del país .

Se espera que el cuerpo sea velado esta noche y llevado a un panteón ubicado en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, el día de mañana.

Los arreglos florales no tenían destinatario ni remitente, sin embargo, dos de ellos tenían mensajes : en uno se leía “De parte de una familia que siempre estará agradecida”; en el otro se presume que tenían la leyenda alusiva al cártel que lideraba “El Mencho”: CNG.

En tanto, al recinto también llegaron mujeres que trabajan como edecanes. Consultadas por este medio, señalaron que “no tenemos permitido hablar de lo que pasa adentro”. La fuente aventuró que podrían haber sido contratadas como distracción o para contar con mayor aforo durante el velorio.

EL INFORMADOR/ J. ACOSTA.

