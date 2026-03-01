Calendario Tesomóvil: Ubica dónde pagar el predial del 2 al 6 de marzo

El Gobierno de Guadalajara mantiene activo durante el Programa Tesomóvil, una unidad itinerante que acerca el servicio de pago del predial 2026 a distintas colonias del municipio, con el propósito de facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales sin necesidad de acudir a las oficinas recaudadoras.

Esta estrategia, que se realiza desde hace varios años, ha demostrado ser una alternativa práctica y cercana para los contribuyentes, al instalarse en espacios públicos de alta afluencia como parques, mercados y centros barriales.

Además de simplificar el trámite, busca fortalecer la recaudación oportuna destinada al mejoramiento de los servicios públicos municipales.

Calendario del Tesomóvil

El Tesomóvil seguirá un recorrido itinerante y este es el calendario del 2 al 6 de marzo:

Lunes 2

Horario: 09:00 a 15:30

Lugar: Mercado del Mar de la 34

Dirección: Calle Esteban Loera 325, Oblatos, 44700, Guadalajara, Jalisco.



Horario 09:00 a 15:30

Lugar: San Onofre

Dirección: Calle Hacienda Santiago 2476, Colonia Oblatos, 44700, Guadalajara, Jalisco.

Martes 3

Horario: 09:00 a 15:30

Lugar: Mercado de Santa Teresita

Dirección: Calle Andrés Terán 523, Santa Teresita, 44200, Guadalajara, Jalisco.



Horario: 09:00 a 15:30

Lugar: Mercado de Belisario Domínguez

Dirección: Calle Mesa del Nte 370A, Colonia Belisario Domínguez, 44320, Guadalajara, Jalisco.



Miércoles 4

Horario: 09:00 a 15:30

Lugar: Templo de la Concha

Dirección: Calle Álvaro Obregón 532 A, San Juan de Dios, 44360, Guadalajara, Jalisco.

Horario: 09:00 a 15:30

Lugar: Zona del Vestir Medrano

Dirección: Calle Federico Medrano 1659, San Antonio, 44800, Guadalajara, Jalisco.



Jueves 5

Horario: 09:00 a 15:30

Lugar: Parque la Jabonera

Dirección: Miguel Mondragón 1023, Jardines de Los Historiadores, 44860, Guadalajara, Jalisco.



Horario: 09:00 a 15:30

Lugar: Parque Amarillo

Dirección: Calle Francisco Javier Mujica, Jardines Alcalde, 44298, Guadalajara, Jalisco.

Viernes 6

Horario: 09:00 a 15:30

Lugar: Plazoleta Mercado Libertad

Dirección: Alfareros 1945, San Juan de Dios, 44360, Guadalajara, Jalisco.

Horario: 09:00 a 15:30

Lugar: Mercado Valentín Gómez Farías

Dirección: Calle Industria 1612, San Juan Bosco, 44739 Guadalajara, Jalisco.

¿Cuándo fue el último día de descuentos y beneficios por pago anticipado?

Los contribuyentes que realizaron su pago antes del 28 de febrero accedieron a importantes descuentos en el impuesto predial y en las cuotas de cementerios municipales:

10% de descuento general por pago anticipado.

50% de descuento para personas de 60 a 74 años, pensionados, jubilados, personas con discapacidad, viudos y madres en situación vulnerable, conforme al valor fiscal del inmueble.

60% de descuento para adultos de 75 a 79 años.

80% de descuento para personas de 80 años o más, aplicable sobre los primeros $1,123,500 de valor catastral.

¿En qué otros lugares se puede pagar el predial?

Quienes no puedan acudir al TesoMóvil tienen a su disposición múltiples opciones presenciales y digitales:

Recaudadoras municipales: Seis oficinas operan de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, con horarios extendidos en temporada alta.

Portal y aplicación móvil: Disponible el pago en línea a través del sitio oficial y la app Predial GDL.

Instituciones bancarias: Santander, Banorte, HSBC, BanBajío y Scotiabank.

Módulos de autopago: Ubicados en Plaza Brasil y Parque Luis Quintanar.

Kioscos y plazas comerciales: Puntos de atención en Plaza Patria, Plaza del Sol, Plaza Fórum, Midtown y Gran Plaza, entre otros.

Con esta red de servicios, el Gobierno de Guadalajara busca facilitar el cumplimiento tributario, garantizar mayor comodidad a los contribuyentes y reforzar la infraestructura urbana mediante una recaudación eficiente y cercana a la comunidad.

EE