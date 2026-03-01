Domingo, 01 de Marzo 2026

Calendario Tesomóvil: Ubica dónde pagar el predial del 2 al 6 de marzo

Con esta red de servicios, el Gobierno de Guadalajara busca facilitar el cumplimiento tributario y garantizar mayor comodidad a los contribuyentes

El Gobierno de Guadalajara mantiene activo durante el Programa Tesomóvil, una unidad itinerante que acerca el servicio de pago del predial 2026 a distintas colonias del municipio, con el propósito de facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales sin necesidad de acudir a las oficinas recaudadoras. 

Esta estrategia, que se realiza desde hace varios años, ha demostrado ser una alternativa práctica y cercana para los contribuyentes, al instalarse en espacios públicos de alta afluencia como parques, mercados y centros barriales.

Además de simplificar el trámite, busca fortalecer la recaudación oportuna destinada al mejoramiento de los servicios públicos municipales.

Calendario del Tesomóvil 

El Tesomóvil seguirá un recorrido itinerante y este es el calendario del 2 al 6 de marzo:

Lunes 2 

  • Horario: 09:00 a 15:30 
  • Lugar: Mercado del Mar de la 34
  • Dirección: Calle Esteban Loera 325, Oblatos, 44700, Guadalajara, Jalisco.
     
  • Horario 09:00 a 15:30
  • Lugar: San Onofre
  • Dirección: Calle Hacienda Santiago 2476, Colonia Oblatos, 44700, Guadalajara, Jalisco. 

Martes 3

  • Horario: 09:00 a 15:30
  • Lugar: Mercado de Santa Teresita
  • Dirección: Calle Andrés Terán 523, Santa Teresita, 44200, Guadalajara, Jalisco.
     
  • Horario: 09:00 a 15:30
  • Lugar: Mercado de Belisario Domínguez
  • Dirección: Calle Mesa del Nte 370A, Colonia Belisario Domínguez, 44320, Guadalajara, Jalisco.
     

Miércoles 4

  • Horario: 09:00 a 15:30
  • Lugar: Templo de la Concha
  • Dirección: Calle Álvaro Obregón 532 A, San Juan de Dios, 44360, Guadalajara, Jalisco. 
  • Horario: 09:00 a 15:30
  • Lugar: Zona del Vestir Medrano
  • Dirección: Calle Federico Medrano 1659, San Antonio, 44800, Guadalajara, Jalisco.
     

Jueves 5

  • Horario: 09:00 a 15:30
  • Lugar: Parque la Jabonera
  • Dirección: Miguel Mondragón 1023, Jardines de Los Historiadores, 44860, Guadalajara, Jalisco.
     
  • Horario: 09:00 a 15:30
  • Lugar: Parque Amarillo
  • Dirección: Calle Francisco Javier Mujica, Jardines Alcalde, 44298, Guadalajara, Jalisco. 

Viernes 6

  • Horario: 09:00 a 15:30
  • Lugar: Plazoleta Mercado Libertad
  • Dirección: Alfareros 1945, San Juan de Dios, 44360, Guadalajara, Jalisco. 
  • Horario: 09:00 a 15:30
  • Lugar: Mercado Valentín Gómez Farías
  • Dirección: Calle Industria 1612, San Juan Bosco, 44739 Guadalajara, Jalisco.

¿Cuándo fue el último día de descuentos y beneficios por pago anticipado? 

Los contribuyentes que realizaron su pago antes del 28 de febrero accedieron a importantes descuentos en el impuesto predial y en las cuotas de cementerios municipales:

  • 10% de descuento general por pago anticipado. 
  • 50% de descuento para personas de 60 a 74 años, pensionados, jubilados, personas con discapacidad, viudos y madres en situación vulnerable, conforme al valor fiscal del inmueble. 
  • 60% de descuento para adultos de 75 a 79 años. 
  • 80% de descuento para personas de 80 años o más, aplicable sobre los primeros $1,123,500 de valor catastral. 

¿En qué otros lugares se puede pagar el predial?  

Quienes no puedan acudir al TesoMóvil tienen a su disposición múltiples opciones presenciales y digitales:

  • Recaudadoras municipales: Seis oficinas operan de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, con horarios extendidos en temporada alta. 
  • Portal y aplicación móvil: Disponible el pago en línea a través del sitio oficial y la app Predial GDL. 
  • Instituciones bancarias: Santander, Banorte, HSBC, BanBajío y Scotiabank. 
  • Módulos de autopago: Ubicados en Plaza Brasil y Parque Luis Quintanar. 
  • Kioscos y plazas comerciales: Puntos de atención en Plaza Patria, Plaza del Sol, Plaza Fórum, Midtown y Gran Plaza, entre otros. 
 

Con esta red de servicios, el Gobierno de Guadalajara busca facilitar el cumplimiento tributario, garantizar mayor comodidad a los contribuyentes y reforzar la infraestructura urbana mediante una recaudación eficiente y cercana a la comunidad. 

 

