Lunes, 27 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Profeco

Profeco revela cuál es el supermercado más económico de Jalisco

Esta es la actualización semanal del Quién es Quién en los precios de la Canasta Básica por la Profeco

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

En este supermercado encuentras los precios más bajos de todo Jalisco para adquirir la Canasta Básica; se encuentra en Tonalá. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En este supermercado encuentras los precios más bajos de todo Jalisco para adquirir la Canasta Básica; se encuentra en Tonalá. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De acuerdo con la actualización realizada hoy lunes 27 de abril al programa Quién es Quién en los precios de la Canasta Básica realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Jalisco cuenta con uno de los supermercados más baratos de la región zona centro norte del país Para el caso de nuestro estado, la comparativa se realiza junto a territorios como Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. El monitoreo se realizó del 13 al 17 de abril del año en curso.

El precio de la Canasta Básica en dicho periodo osciló entre un máximo ligeramente superior a los $950 pesos y un mínimo ligeramente más alto a los $800 pesos. El límite acordado por parte de la Profeco es de $910 pesos para los 24 productos.

Cabe destacar que las cantidades que integran la Canasta Básica se calcularon considerando el consumo semanal de un hogar de 4 integrantes, con base en los hallazgos del Censo de Población y Vivienda 2020 publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), dividiendo la cantidad total de habitantes entre los hogares censales (126’014,024 habitantes/35’219,141 hogares censales).

¿Cuál es el supermercado más barato de Jalisco, según la Profeco?

El Chedraui ubicado sobre la avenida Río Nilo #7540 en la colonia Villas del Oriente en Tonalá es el supermercado más económico de Jalisco. El precio ofertado para los 24 productos de la Canasta Básica fue de $80170 pesos. Con ello se convirtió en el establecimiento con el precio más bajo del estado y de toda la región.

ESPECIAL / Profeco
ESPECIAL / Profeco

El precio más bajo registrado esta semana en la Profeco para adquirir la Canasta Básica fue $794.80 pesos. El establecimiento que ofreció dicho monto fue el Soriana Hiper Sol Tuxtla Gutiérrez en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Precio de la canasta básica se mantiene pese a aumento en jitomate y tortilla

Para mitigar el impacto de la inflación en los hogares, el gobierno federal y el sector privado han reforzado sus estrategias conjuntas. El 17 de abril de 2026, la Profeco confirmó que se mantiene vigente el acuerdo del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), el cual fija un precio máximo de $910 pesos para los 24 productos esenciales de la Canasta Básica. 

El acuerdo se mantiene pese al aumento en el precio individual del jitomate y de la tortilla. En días anteriores, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento histórico en la hortaliza básica. A la par, el kilo de jitomate acumula diversos aumentos tanto de jitomate bola, como del saladette.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones