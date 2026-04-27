De acuerdo con la actualización realizada hoy lunes 27 de abril al programa Quién es Quién en los precios de la Canasta Básica realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) , Jalisco cuenta con uno de los supermercados más baratos de la región zona centro norte del país Para el caso de nuestro estado, la comparativa se realiza junto a territorios como Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. El monitoreo se realizó del 13 al 17 de abril del año en curso.

El precio de la Canasta Básica en dicho periodo osciló entre un máximo ligeramente superior a los $950 pesos y un mínimo ligeramente más alto a los $800 pesos. El límite acordado por parte de la Profeco es de $910 pesos para los 24 productos.

Cabe destacar que las cantidades que integran la Canasta Básica se calcularon considerando el consumo semanal de un hogar de 4 integrantes, con base en los hallazgos del Censo de Población y Vivienda 2020 publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), dividiendo la cantidad total de habitantes entre los hogares censales (126’014,024 habitantes/35’219,141 hogares censales).

¿Cuál es el supermercado más barato de Jalisco, según la Profeco?

El Chedraui ubicado sobre la avenida Río Nilo #7540 en la colonia Villas del Oriente en Tonalá es el supermercado más económico de Jalisco. El precio ofertado para los 24 productos de la Canasta Básica fue de $80170 pesos. Con ello se convirtió en el establecimiento con el precio más bajo del estado y de toda la región.

ESPECIAL / Profeco

El precio más bajo registrado esta semana en la Profeco para adquirir la Canasta Básica fue $794.80 pesos. El establecimiento que ofreció dicho monto fue el Soriana Hiper Sol Tuxtla Gutiérrez en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Precio de la canasta básica se mantiene pese a aumento en jitomate y tortilla

Para mitigar el impacto de la inflación en los hogares, el gobierno federal y el sector privado han reforzado sus estrategias conjuntas. El 17 de abril de 2026, la Profeco confirmó que se mantiene vigente el acuerdo del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), el cual fija un precio máximo de $910 pesos para los 24 productos esenciales de la Canasta Básica.

El acuerdo se mantiene pese al aumento en el precio individual del jitomate y de la tortilla. En días anteriores, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento histórico en la hortaliza básica. A la par, el kilo de jitomate acumula diversos aumentos tanto de jitomate bola, como del saladette.

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OB