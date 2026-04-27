De acuerdo con la actualización realizada hoy lunes 27 de abril al programa Quién es Quién en los precios de la Canasta Básica realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Jalisco cuenta con uno de los supermercados más baratos de la región zona centro norte del país Para el caso de nuestro estado, la comparativa se realiza junto a territorios como Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. El monitoreo se realizó del 13 al 17 de abril del año en curso.El precio de la Canasta Básica en dicho periodo osciló entre un máximo ligeramente superior a los $950 pesos y un mínimo ligeramente más alto a los $800 pesos. El límite acordado por parte de la Profeco es de $910 pesos para los 24 productos.Cabe destacar que las cantidades que integran la Canasta Básica se calcularon considerando el consumo semanal de un hogar de 4 integrantes, con base en los hallazgos del Censo de Población y Vivienda 2020 publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), dividiendo la cantidad total de habitantes entre los hogares censales (126’014,024 habitantes/35’219,141 hogares censales).El Chedraui ubicado sobre la avenida Río Nilo #7540 en la colonia Villas del Oriente en Tonalá es el supermercado más económico de Jalisco. El precio ofertado para los 24 productos de la Canasta Básica fue de $80170 pesos. Con ello se convirtió en el establecimiento con el precio más bajo del estado y de toda la región.El precio más bajo registrado esta semana en la Profeco para adquirir la Canasta Básica fue $794.80 pesos. El establecimiento que ofreció dicho monto fue el Soriana Hiper Sol Tuxtla Gutiérrez en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.Para mitigar el impacto de la inflación en los hogares, el gobierno federal y el sector privado han reforzado sus estrategias conjuntas. El 17 de abril de 2026, la Profeco confirmó que se mantiene vigente el acuerdo del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), el cual fija un precio máximo de $910 pesos para los 24 productos esenciales de la Canasta Básica. El acuerdo se mantiene pese al aumento en el precio individual del jitomate y de la tortilla. En días anteriores, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento histórico en la hortaliza básica. A la par, el kilo de jitomate acumula diversos aumentos tanto de jitomate bola, como del saladette.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB