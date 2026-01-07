Miércoles, 07 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Tres playas de Puerto Vallarta continúan ingreso prohibido por bandera roja

Este es el estado de las principales playas del municipio para este miércoles 7 de enero

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Así se encuentran las playas de Puerto Vallarta este miércoles 7 de enero de 2026. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, las autoridades informaron el estatus de banderas de las playas del municipio y tres de ellas continúan con ingreso recreativo prohibido debido a las condiciones marítimas.

Las tres playas de Puerto Vallarta que tienen bandera roja son las siguientes:

  • Playa Palmares
  • Playa Camarones
  • Playa del Holly

Así mismo, al igual que ayer, se mantiene el aviso de presencia de fauna silvestre dañina para el humano en la Playa Burros especialmente en el área del río, por lo que existe bandera morada.

Por otro lado, las siguientes playas tienen bandera amarilla, la cual advierte al bañista que tome cierta precaución debido a que podrían haber riesgos moderados como corrientes fuertes, oleaje elevado o algún tipo de peligro:

  • Playa Muertos
  • Playa Burros
  • Playa Malecón
  • Playa de Oro

Ante esta situación, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta pide a las y los visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y banderas preventivas.

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

  • Bandera verde: Área segura para nadar
  • Bandera amarilla: Nadar con precaución
  • Bandera roja: Prohibido ingresar
  • Bandera morada: Presencia de fauna nociva
  • Bandera negra: Playa cerrada

