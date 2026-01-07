Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, las autoridades informaron el estatus de banderas de las playas del municipio y tres de ellas continúan con ingreso recreativo prohibido debido a las condiciones marítimas.

Las tres playas de Puerto Vallarta que tienen bandera roja son las siguientes:

Playa Palmares

Playa Camarones

Playa del Holly

Así mismo, al igual que ayer, se mantiene el aviso de presencia de fauna silvestre dañina para el humano en la Playa Burros especialmente en el área del río, por lo que existe bandera morada.

Por otro lado, las siguientes playas tienen bandera amarilla, la cual advierte al bañista que tome cierta precaución debido a que podrían haber riesgos moderados como corrientes fuertes, oleaje elevado o algún tipo de peligro:

Playa Muertos

Playa Burros

Playa Malecón

Playa de Oro

Ante esta situación, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta pide a las y los visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y banderas preventivas.

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

Bandera verde : Área segura para nadar

: Área segura para nadar Bandera amarilla: Nadar con precaución

Nadar con precaución Bandera roja : Prohibido ingresar

: Prohibido ingresar Bandera morada : Presencia de fauna nociva

: Presencia de fauna nociva Bandera negra: Playa cerrada

