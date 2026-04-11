Este es el nivel del Lago de Chapala presas de Jalisco al inicio del estiaje

El lago de Chapala y la mayoría de las principales presas de Jalisco mantienen niveles favorables de almacenamiento al inicio de la temporada de estiaje, resultado de las lluvias acumuladas durante el último temporal. Sin embargo, han perdido una importante cantidad en su nivel de almacenamiento durante lo que va del estiaje.

Al cierre del temporal de lluvias, en octubre, el lago llegó a rebasar el 77% de su capacidad, el mejor nivel para el alguna vez conocido como mar chapálico desde el año 2018 y el cuarto mejor registro en lo que va del siglo XXI, recuperando poco más de dos metros de su nivel.

Sin embargo, en la actualidad, el lago , que es la principal fuente de abastecimiento para el Área Metropolitana de Guadalajara, se ubica actualmente en el 67.92% de su capacidad , es decir, ha perdido alrededor del 10% de su capacidad durante los últimos meses y aun cuando faltan varias semanas de estiaje.

Según datos del SIAPA, el lago de Chapala aporta alrededor del 60% del agua que consume el Área Metropolitana de Guadalajara, por lo que su nivel continúa siendo un indicador clave para la seguridad hídrica de la región.

Presas Calderón, El Salto y El Zapotillo también pierden nivel

La presa Calderón también ha perdido una importante cantidad de agua desde el cierre del temporal de lluvias: registra un nivel de 65.63% de su capacidad, aun cuando en octubre llegó a estar por encima del 100% de su capacidad de almacenamiento.

Este embalse continúa siendo una fuente importante de suministro para zonas del norte y poniente de la metrópoli, ya que aporta cerca del 15% del agua a la ciudad.

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La presa El Salto se ubica al 84.65% de su capacidad, aunque sin aportar agua a la ZMG, mismo caso que la presa El Zapotillo. En ambos casos, las presas estuvieron también por encima del 100% de su capacidad.

Ambos embalses fueron interconectados para que, junto a la presa Calderón, se dote de 3 metros cúbicos por segundo a la ZMG.

YC