En Jalisco, no usar el cinturón de seguridad es una falta a la ley vial y, por lo tanto, una actividad sancionada con multas.

El artículo 183 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado señala que se sancionará a los conductores o propietarios de vehículos en donde los pasajeros, incluidos los acompañantes del conductor, aunque viajen en la parte trasera, no utilicen el cinturón de seguridad o lo hagan de forma inadecuada.

Esta es una medida implementada por las autoridades para obligar a los ciudadanos a utilizar siempre el cinturón de seguridad a la hora de transportarse, puesto que este es un mecanismo que reduce drásticamente el riesgo de morir o sufrir lesiones graves en caso de un accidente de tránsito.

¿De cuánto es la multa por no usar cinturón de seguridad en Jalisco?

De acuerdo con el artículo no. 174 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, quienes incumplan la normativa previamente señalada, se exponen a ser multados por una cantidad que va de las 10 a las 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La UMA es una referencia económica en México que se utiliza para calcular el monto de multas, impuestos, créditos y otros pagos. Esta unidad se actualiza anualmente con base en la inflación y fue creada para desvincular este tipo de cálculos del salario mínimo.

Para el año 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estableció que el valor diario de la UMA es de $113.14 pesos. De este modo, el monto de la multa por no usar cinturón de seguridad en Jalisco va desde mil 131.40 a 3 mil 394.20 pesos.

¿Por qué usar el cinturón de seguridad?

Además de evitar sanciones, el uso de cinturón, que funciona junto con otros mecanismos del vehículo como las bolsas de aire, ayuda a proteger al pasajero en caso de un siniestro.

De acuerdo con el Gobierno de México, el cinturón de seguridad tiene como objetivo mantener en su sitio a los ocupantes del vehículo en caso de detención brusca, colisión o vuelco, de manera que evita que se desplacen o, en ciertos casos, salgan del automóvil.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que el uso de cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de muerte del conductor y del pasajero de la parte frontal del vehículo. Para los pasajeros de la parte de atrás, usarlo reduce el riesgo 75 por ciento.

¿Cómo usar correctamente el cinturón de seguridad?

Todos los ocupantes de asientos en el vehículo deben utilizarlo.

La banda de tela no debe encontrarse desgastada, con cortes o presentar bordes dañados.

La cinta superior debe pasar por el hombro y no por el cuello o garganta.

La cinta inferior debe cruzar sobre los huesos de la cadera y no del estómago.

Debe abrocharse sin dobleces y bien ajustado al cuerpo.

Debe utilizarse en tramos cortos o largos, ya sea en ciudad o carretera.

Una mujer embarazada también debe utilizarlo; la banda abdominal debe ir lo más baja posible sobre las caderas, ya que si se lleva en el vientre podría sufrir algún daño el bebé.

Con información de la Comisaría de la Policía Vial de Jalisco y el Gobierno de México

