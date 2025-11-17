Lunes, 17 de Noviembre 2025

Pensión Mujeres Bienestar: Fechas OFICIALES de pago a nuevas beneficiarias

Ariadna Montiel Reyes confirmó las fechas en las que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán su primer pago

Por: El Informador

Las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán en sus tarjetas bancarias un depósito de 3 mil pesos cada dos meses. ESPECIAL

Este lunes 17 de noviembre, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer las fechas oficiales en las que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, quienes se registraron al programa social durante el mes de agosto, y recibieron sus tarjetas bancarias durante octubre y hasta el pasado 10 de noviembre, recibirán el primer pago.

El programa social del Gobierno Federal amplió su padrón de beneficiarias al integrar a mujeres de 60, 61 y 62 años, de nacionalidad mexicana que residen en el país. De acuerdo con las autoridades, el apoyo tiene el propósito de reconocer décadas de trabajo y cuidados no remunerados de estas mujeres, con un pago bimestral, que contribuye a su autonomía económica.

El día de hoy, la secretaria del Bienestar informó que las nuevas beneficiarias del programa comenzarán a recibir los pagos a partir del martes 18 hasta el viernes 21 de noviembre, de acuerdo a un calendario oficial por letra inicial del primer apellido. 

Calendario de pagos para nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar. ESPECIAL
En momentos más información…

