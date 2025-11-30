Estas son las rutas alternas ante los cierres viales por Maratón en Guadalajara

La mañana de este domingo 30 de noviembre se registran cierres viales en avenidas principales de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) debido a la realización del Maratón Internacional de Guadalajara 2025.

Previo al comienzo del evento deportivo, las autoridades notificaron de los cierres y restricciones viales en avenidas como Vallarta, López Mateos, Mariano Otero, Arcos, Lázaro Cárdenas, Juan Palomar y Arias, Terranova, así como en zonas aledañas.

Las restricciones comenzaron a las 5:30 horas del día de hoy, y se prevé que prevalezcan al menos hasta las 14:00 horas. En este escenario, te compartimos las alternativas viales.

Rutas alternas por Maratón en Guadalajara

Niños Héroes

8 de Julio

Arboledas

Cruz del Sur

San Ignacio

Laterales de Lázaro Cárdenas y López Mateos, así como Calzada del Águila

Se recomendó evitar los tramos del recorrido si no es necesario circular por la zona. ESPECIAL

Ante las afectaciones viales, las autoridades recomendaron anticipar traslados y seguir las indicaciones del personal de tránsito y Protección Civil. Asimismo, se recomendó evitar los tramos del recorrido si no es necesario circular por la zona.

El Maratón Internacional de Guadalajara es uno de los eventos más emblemáticos de México y es reconocido a nivel mundial. Cada año convoca a corredores nacionales e internacionales en una fiesta atlética que enaltece el orgullo tapatío.

Este año participan 7 mil 40 corredores, quienes tomarán la ruta certificada por World Athletics, el organismo rector internacional del deporte de atletismo.

Quienes conquisten los 42 kilómetros de la ruta recibirán la medalla dedicada en esta ocasión al león jalisciense, figura del escudo estatal que representa fuerza, identidad y coraje.

MB

