Estas son las obras públicas entregadas por Vero Delgadillo esta semana

En la última semana, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, entregó obras estratégicas y anunció inversión para mejorar calles y espacios públicos donde las y los ciudadanos hacen comunidad.

Una de estas obras fue la rehabilitación del Mercado Corona, que incluyó la sustitución de las escaleras eléctricas, pintura, renovación de los comercios exteriores de la calle Santa Mónica y mejoras en los ingresos.

También se modernizaron las oficinas del Registro Civil, ubicadas en el Piso 3 del mercado, donde se hicieron adecuaciones de los espacios con tablarroca, pintura, instalaciones eléctricas, así como la impermeabilización integral del edificio.

Por otra parte, la alcaldesa de Guadalajara anunció durante el martes comunitario la renovación de calles en la colonia El Retiro para mejorar las condiciones de movilidad de la colonia.

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Apuestan por la seguridad y la educación en el municipio

En materia de seguridad y atención de emergencias, el Gobierno de Guadalajara entregó el nuevo Módulo Colomos a la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, con una inversión de 9.4 millones de pesos.

El nuevo espacio dignifica las condiciones laborales del personal operativo y fortalece la capacidad de respuesta en la zona, respetando el entorno natural del bosque.

Una de estas obras fue la rehabilitación del Mercado Corona, que incluyó la sustitución de las escaleras eléctricas, pintura, renovación de los comercios exteriores de la calle Santa Mónica y mejoras en los ingresos. ESPECIAL

El módulo está integrado por tres áreas: una destinada a las labores administrativas y de atención ciudadana; otra para la higiene y el resguardo del equipo; y una tercera para el dormitorio y descanso del personal.

Asimismo, junto con el Gobierno de Jalisco, Vero Delgado entregó la rehabilitación de la Escuela Primaria Martín Luther King, ubicada en la colonia San Marcos, en el oriente de la ciudad, como parte de un trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, a través del programa Jalisco con Estrella, y el Municipio, con el Programa Entornos Seguros.

En total, se invirtieron 31.7 millones de pesos, de los cuales 30.3 millones fueron aportados por el Gobierno del Estado y 1.4 millones por el Gobierno de Guadalajara.

Con la aportación municipal se intervino el entorno exterior del plantel mediante la demolición y sustitución de banquetas dañadas, la reparación de machuelos, la construcción de rampas accesibles, la colocación de huellas podotáctiles, la instalación de bolardos y trabajos de balizamiento.

En materia de seguridad y atención de emergencias, el Gobierno de Guadalajara entregó el nuevo Módulo Colomos a la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos. ESPECIAL

Mientras que la intervención estatal incluyó la construcción de un patio cívico, canchas de usos múltiples, andadores, rampas de accesibilidad universal, rehabilitación de sanitarios, renovación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, así como mejoras en espacios deportivos y áreas comunes.

Martes comunitarios en El Retiro

Como parte de los compromisos asumidos con las y los vecinos durante los Martes Comunitarios, Vero Delgadillo anunció nuevas inversiones por 20 millones de pesos para la Colonia El Retiro.

De este monto, 15 millones de pesos serán destinados a la rehabilitación del Mercado Eulogio Parra y 5 millones de pesos a la intervención de diversas calles de la colonia, acciones que impulsarán la transformación urbana de la zona, mejorarán la infraestructura pública y fortalecerán espacios fundamentales para la vida comunitaria.

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MB