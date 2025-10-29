Tlaquepaque rinde homenaje a Pelé con altar de Día de Muertos 'mundialista'

San Pedro Tlaquepaque unió fútbol y tradición en la inauguración de su altar de Día de Muertos, que este año rinde tributo al legendario Edson Arantes do Nascimento, Pelé. La ceremonia, encabezada por la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura, llenó de color y espíritu deportivo el patio de la presidencia municipal, engalanado con flores de cempasúchil, veladoras y papel picado.

El homenaje coincide con el Mundial de Fútbol 2026 , y la elección de Pelé como figura central del altar se realizó mediante votación en redes sociales: un 87 por ciento de los participantes se inclinó por el astro brasileño, frente a un 13 por ciento que prefirió a Diego Maradona.

Durante la inauguración, la presidenta municipal resaltó que esta celebración ancestral, única en México, fusiona las creencias de los pueblos originarios con la tradición católica, dando vida a un ritual que recuerda a quienes han partido físicamente pero permanecen vivos en la memoria colectiva.

"Nuestra tradición milenaria está más viva que nunca, y hoy celebramos la XV edición del Festival del Día de Muertos en San Pedro Tlaquepaque, el gran símbolo de la mexicanidad, el único Pueblo Mágico del Área Metropolitana".

Esta es una fiesta para conmemorar la vida, porque a través de nuestros rituales recordamos a quienes hoy nos faltan físicamente, pero que siempre estarán presentes con su espíritu”

Quiero, por cierto, hacer votos porque el fútbol retome su ambiente familiar, y expreso mi más sentido pésame a la familia de "Lalito", José Eduardo Ramírez Ávalos, estudiante de la Preparatoria Regional de Santa Anita, quien perdió la vida en una riña por asuntos de fútbol. Toda nuestra solidaridad con su familia y amistades", concluyó Laura Imelda Pérez Segura.

Lee también: Conoce el panteón más antiguo de Guadalajara y qué personajes ilustres lo ocupan

El altar de tres niveles también rinde homenaje a otras leyendas del fútbol, como los mexicanos Chava Reyes y Antonio “La Tota” Carbajal; el alemán Franz Beckenbauer; el holandés Johan Cruyff; el portugués Eusebio; y el italiano Paolo Rossi. Entre los elementos decorativos destacó la catrina Chikiti-Boom, creación de Mar Castro que ya forma parte del imaginario festivo de la ciudad.

Además, se premió a los ganadores del concurso “Calaveritas Mundialistas”, que combinó creatividad, humor y pasión deportiva. Los seleccionados José de Jesús Talavera Ramos, Nayelly Monserrat Villalobos Ramos y Mónica Brunella Juárez Ramos recibieron premios en efectivo.

Como cierre del evento, la pastelería Petti sorprendió con un mega pastel inspirado en el altar, dedicado a Salvador “Chava” Reyes, y se compartieron más de dos mil rebanadas entre los asistentes, simbolizando la unión entre memoria, cultura y alegría colectiva.

Finalmente, las autoridades informaron que, a partir de este jueves a las 6:00 a.m., se cerrará a la circulación la calle Juárez para la instalación del Altar Monumental, en el marco del Festival de Muertos 2025.

NA