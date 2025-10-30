'Asignación de turnos y roles en la operación de grúas corresponden a la Secretaría de Seguridad', asegura Setran

Luego de que se diera a conocer que representantes de las organizaciones de Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (Agrúas), Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) y la Asociación Jalisciense de Grúas (Agrujal), presentaron una denuncia ante la Contraloría del Estado, por presuntos actos de corrupción de la parte de la Secretaría de Transporte de Jalisco, a cargo de Diego Monraz Villaseñor, la dependencia estatal respondió al respecto de ello.

Las asociaciones acusan la presunta existencia de una red de corrupción en la operación de grúas dedicadas a los servicios de arrastre y salvamento en la Entidad, señalando a la Secretaría por asignar "miles de servicios a grúas que operan de forma irregular", e incluso ha intentado regularizar unidades que no cumplen con la normativa técnica, además de acusar cobros excesivos y sin control oficial realizados por grúas irregulares así como de retiros indebidos de vehículos en zonas no autorizadas o sin causa justificada.

Al respecto, la Setran señaló que, en primer lugar, la asignación de turnos y el rol de asignación corresponden a la Cabina Única de la Secretaría de Seguridad, mientras que, respecto de los cobros excesivos, refirió que éstos "deben ser denunciados por los particulares y atendidos por la instancia correspondiente".

Además, puntualizó, la Setran no tiene entre sus facultades la de retirar vehículos, y tampoco los depósitos de vehículos retirados de circulación están a cargo de dicha dependencia.

"Es posible que la denuncia presentada sea una respuesta a la sanción que el pasado martes 28 de octubre se impuso a una empresa luego de que algunas de sus unidades estaban mal estacionadas frente a la glorieta de los Arcos del Milenio", señaló respecto de los señalamientos hechos por ambas asociaciones.

"Convencidos de la transparencia en la que obramos y que somos respetuosos de cualquier denuncia ante cualquier instancia, estaremos pendientes de contestar en tiempo y forma", finalizó la Setran a través de la vocería de la dependencia.

