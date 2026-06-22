La coordinadora general de Cercanía Ciudadana de Zapopan, Isaura Amador, encabezó el encuentro de Medio Camino de la séptima generación de Todas de Cerca, programa enfocado en impulsar el liderazgo, el desarrollo personal y la participación ciudadana de las mujeres.

La reunión congregó a las 243 participantes activas que forman parte de los 13 grupos del programa distribuidos en colonias como Las Mesitas, La Calma, Oyameles, La Haciendita, Nueva Primavera, El Colli CTM, Palermo, Valle de los Molinos, San Juan de Ocotán, Santa Ana Tepetitlán, El Campanario y El Briseño.

Durante el encuentro, Amador destacó que el principal valor de la iniciativa es la creación de redes de apoyo entre las participantes y el impacto que estas generan en sus comunidades.

“Todas de Cerca nació con una convicción muy clara: cuando una mujer descubre su potencial, fortalece su liderazgo y encuentra herramientas para desarrollarse, también fortalece a su familia, a su colonia y a toda la comunidad”, afirmó.

Añadió que, más allá de las herramientas adquiridas durante el proceso, las relaciones de acompañamiento y apoyo entre las mujeres son fundamentales para fortalecer el tejido social.

A lo largo de las sesiones, las participantes han trabajado temas relacionados con autoestima, liderazgo, reconocimiento de capacidades y desarrollo de proyectos comunitarios, con el objetivo de incrementar su participación en los entornos donde viven.

Por su parte, la directora del programa, Tania Pamela Ponce, resaltó la importancia de generar espacios de acompañamiento y crecimiento para las mujeres.

“Cuando una mujer crece, no crece sola, crece su familia, su comunidad y su entorno. Por eso existe Todas de Cerca, porque creemos en ustedes”, señaló.

Desde su creación, Todas de Cerca ha beneficiado a mil 527 mujeres de distintas colonias de Zapopan, consolidándose como una estrategia para fortalecer la organización comunitaria, la participación ciudadana y el empoderamiento femenino.

CT