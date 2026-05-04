Entregan en Puerto Vallarta distintivos de alta calidad y gastronomía de alto nivel

La Secretaría de Turismo de Jalisco reconoció a empresas de Puerto Vallarta, Mascota y La Huerta por su compromiso con la calidad y la mejora continua, con la entrega de 60 distintivos turísticos.

En un comunicado la dependencia informó que se otorgaron 50 Distintivos H, ocho Sellos Punto Limpio y dos Distintivos M, reconocimientos que acreditan la implementación de buenas prácticas en higiene, protocolos de limpieza y gestión empresarial.

La ceremonia de entrega de distintivos turísticos estuvo encabezada por Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo, con la presencia de Luis Ernesto Munguía González, Presidente Municipal de Puerto Vallarta, así como autoridades estatales, municipales y representantes del sector empresarial.

Michelle Fridman Hirsch destacó que estas certificaciones representan un esfuerzo conjunto del sector por elevar los estándares de servicio y brindar mayor confianza a los visitantes.

"Lo vamos a seguir haciendo en equipo, porque lo tenemos que hacer de esa manera con el empresariado, con el municipio y con las diferentes dependencias estatales, pero vamos por el mismo camino (...) Queremos que Vallarta esté en el mejor lugar que pueda estar", dijo la Secretaria de Turismo.

Reiteró que es importante seguir capacitando y certificando a la industria.

"Para que el servicio que se brinda sea de la mejor calidad, para que las condiciones de sanidad sean las mejores, para que podamos tener un manejo de primeros auxilios de idiomas, de servicios, de todo lo necesario, de sostenibilidad (...), y que la gente siga regresando a este sitio de la comunidad, a su segunda casa", expresó.

A nivel estatal, durante 2025 y los primeros meses de 2026, se emitieron 335 certificaciones del Distintivo H, 73 Sellos Punto Limpio y 43 Distintivos M, como reflejo del compromiso sostenido con la mejora continua en la industria turística.

Luis Ernesto Munguía González, Presidente Municipal de Puerto Vallarta, aseguró que el turismo es el motor principal de la economía del puerto y el sustento de innumerables familias.

"Desde el gobierno impulsamos políticas públicas y acciones concretas que fortalezcan este importante sector. La entrega de los Distintivos H, M y Sello Punto Limpio, refrenda la dedicación de nuestros establecimientos por ofrecer experiencias de primer nivel", afirmó el Alcalde.

"Las certificaciones son pilares fundamentales para posicionar a Puerto Vallarta, como destino seguro, confiable y preparado para recibir a un número cada vez mayor de visitantes, especialmente ante eventos de alta frecuencia", añadió.

La Secretaría de Turismo reiteró su disposición para seguir acompañando a más empresas en la obtención de estos distintivos, como una herramienta clave para elevar la calidad de los servicios y fortalecer el posicionamiento de Jalisco como uno de los destinos turísticos más competitivos del país.

MF