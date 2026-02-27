Viernes, 27 de Febrero 2026

Viva Aerobus recomienda anticipar traslados al Aeropuerto de GDL por cierres viales

La presencia de manifestantes provoca caos en las principales vialidades

Por: Elsy Angélica Elizondo

"La operación de nuestros vuelos no presenta ninguna afectación y continuará conforme a lo programado", dice el comunicado de Viva Aerobus.

La aerolínea Viva Aerobús informó que este jueves se registran cierres de vialidades principales en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla debido a la presencia de manifestantes en distintos puntos.

En un comunicado, la empresa advirtió que estas movilizaciones podrían provocar demoras en los traslados hacia la terminal aérea, aunque aclaró que la operación de sus vuelos continúa sin afectaciones y conforme a lo programado. 

LEE: Manifestación colapsa la carretera a Chapala en sentido al aeropuerto

“Con el fin de facilitar su experiencia de viaje y evitar contratiempos, recomendamos anticipar su salida hacia el aeropuerto, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a las condiciones de tránsito de su localidad”, señaló la aerolínea.

Viva Aerobús pidió a los pasajeros verificar el estatus de su vuelo antes de salir de casa a través del siguiente enlace: https://tinyurl.com/viva-status.

