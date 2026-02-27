La aerolínea Viva Aerobús informó que este jueves se registran cierres de vialidades principales en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla debido a la presencia de manifestantes en distintos puntos.

En un comunicado, la empresa advirtió que estas movilizaciones podrían provocar demoras en los traslados hacia la terminal aérea, aunque aclaró que la operación de sus vuelos continúa sin afectaciones y conforme a lo programado.

“Con el fin de facilitar su experiencia de viaje y evitar contratiempos, recomendamos anticipar su salida hacia el aeropuerto, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a las condiciones de tránsito de su localidad”, señaló la aerolínea.

Viva Aerobús pidió a los pasajeros verificar el estatus de su vuelo antes de salir de casa a través del siguiente enlace: https://tinyurl.com/viva-status.

VIVA AEROBUS

