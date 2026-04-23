Entregan a Jaime Enrique Michel Velasco título honorífico de Embajador de Paz

El Liceo de Lideratos Doctor Honoris Causa entregó este jueves al empresario Jaime Enrique Michel Velasco el título honorífico de Embajador de la Paz.

En el evento realizado en la Cámara de Comercio de Guadalajara, Michel Velasco, agradeció este nombramiento ya que tiene un especial significado para su persona y lo compromete a poner todo su empeño en programas y acciones donde se impulse la cultura de la paz.

"Eso quiere decir que estoy siendo un eslabón de buenas obras, buenas cosas y estoy sumando a gente de buena voluntad para que hagamos el bien para la ciudadanía", sostuvo.

Durante su discurso Michel Velasco dijo que es fundamental seguir buscando la paz en todos los rincones del mundo porque lamentablemente ensombrece a muchas naciones.

"A todos sin excepción nos ha afectado de alguna forma la zozobra por los actos de violencia que se registran en el día a día y que cada vez parecen más difíciles de abatir. La paz social no ha sido alcanzada aunque hay indicios de que se están tomando las medidas correctas para conseguirlas", comentó.

Añadió que para alcanzar la paz es necesario la participación de todos los ciudadanos desde la familia se debe sembrar la semilla para la formación integral de valores.

"Queremos que se retomen esos valores que nos enseñaron nuestros padres y ancestros, que lleguen a evitar las confusiones que terminan en la distorsión de la muerte como ocurrió en el reciente caso de las pirámides de Teotihuacán", comentó.

Finalmente dijo que mucho ayudaría promover la paz en el seno del hogar, en las escuelas, en el trabajo y también en los distintos niveles de gobierno.

César Octavio Saravia Valdovinos, presidente del Liceo de Lideratos Doctor Honoris Causa, entregó a Jaime Enrique Michel Velasco una medalla como símbolo de Embajador de Paz y un título honorífico. En el evento también se entregaron los títulos honoríficos Doctor Honoris Causa a Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, Mery Gómez Pozos, María García, Patricia Roxana Chávez, Eunice Alejandrina Acuña Cárdenas y Roberto de Alba Macías.

MF