Luego de que se llevaran a cabo las primeras revisiones a la Comisaría de Tequila, tras la detención de su comisario, Juan Pablo "P", además del alcalde y otros dos funcionarios municipales, la Secretaría de Seguridad del Estado encontró que más de una treintena de sus oficiales laboraban sin haber aprobado sus exámenes de Control y Confianza.

Según lo informado por la dependencia estatal, que tomó el mando de la seguridad en el municipio —de los 147 policías identificados como parte de la corporación—, 34 de ellos no habían aprobado los exámenes mencionados, y de ellos, 18 no tienen la posibilidad de ser reevaluados, por lo cual, según la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no pueden bridar funciones de seguridad pública.

En este sentido la Secretaría señaló que los elementos no aprobados fueron retirados de funciones operativas en calle y puestos a disposición del mando designado para realizar funciones administrativas, pues al no contar con su aprobación, se les abrirá un proceso conforme a protocolo para ser dados de baja de la corporación.

El resto de los elementos sí cuentan con sus exámenes vigentes, y los 16 pendientes de ser reevaluados serán apoyados para que realicen sus trámites correspondientes. El Consejo Estatal estaría programando la evaluación a las y los elementos y regularizar en esta materia a la fuerza policial.

Tras la revisión de armamento, la Secretaría de Seguridad señaló que solo se localizó un cartucho ajeno a la corporación, de calibre 50, y una manopla, mientras que en las unidades y situación administrativa no se detectaron irregularidades; solo se hicieron observaciones que quedaron asentadas en actas.

Luis Pantoja Magallón será comandante provisional de Tequila

La Secretaría recordó que la vigilancia en Tequila estará a cargo de la Policía de Jalisco, a través de un mando que se designó de manera provisional, "quien está haciendo los ajustes en materia operativa en coordinación con los comandantes de la corporación municipal".

ESPECIAL

Se trata de Luis Pantoja Magallón, Maestro en Administración Pública y Licenciado en Seguridad Pública, quien fuera comandante del Municipio de Tlaquepaque entre 2021 y 2024, bajo la administración de María Elena Limón.

"En el Pueblo Mágico estarán desplegados alrededor de 50 uniformados estatales de la Regional, Turística y Caminos en 11 patrullas. La vigilancia se estableció con recorridos en convoy con las y los elementos de la Policía Estatal, municipal, Guardia Nacional y DEFENSA", finalizó la Secretaría de Seguridad.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

