Qué hacer en Guadalajara del 6 al 8 de febrero: Teatro, música, deporte, cultura y más

Entre luces, música y una agenda repleta de color, Guadalajara se alista para vivir un fin de semana lleno de planes que prometen convertirse en recuerdos inolvidables. Con la llegada del primer fin de semana de febrero, la Perla Tapatía se transforma en un punto de encuentro para quienes buscan entretenimiento, cultura y experiencias únicas para compartir en familia, con amigos o en pareja.La ciudad ofrece opciones para todos los gustos y edades: conciertos nacionales e internacionales, espectáculos teatrales, cine al aire libre, eventos deportivos, exposiciones y festivales que llenarán distintos espacios emblemáticos de Guadalajara. Desde actividades gratuitas hasta grandes producciones escénicas, este fin de semana se perfila como uno de los más completos del mes, ideal para salir de la rutina y disfrutar del ambiente vibrante que caracteriza a la capital jalisciense.Viernes 6 de febrero | 19:00 horas | Anexo IndependenciaEl artista llega con su gira Kintsugi, un show cargado de emociones, letras introspectivas y una propuesta musical que conecta con el público a través de experiencias personales y sonidos contemporáneos.Viernes 6 de febrero | 21:00 horas | C3 StageLa banda presenta su propuesta de pop alternativo con influencias retro y sonidos bailables, en un show ideal para quienes buscan una experiencia musical fresca y energética para arrancar el fin de semana.Viernes 6 de febrero | 19:00 horas | PALCCOUn concierto íntimo iluminado por cientos de velas que rinde homenaje a la icónica banda sonora de la saga, ideal para los amantes del cine y la música orquestal.Viernes 6 de febrero | 21:00 horas | Teatro Galerías La banda mexicana se presenta con un recorrido por sus grandes éxitos, en una noche llena de nostalgia y rock alternativo.Viernes 6 y sábado 7 de febrero | 21:00 horas | Auditorio TelmexDos de las figuras más representativas de la música regional mexicana unen fuerzas en el Capibaras Tour, un espectáculo cargado de banda sinaloense, grandes éxitos y un ambiente festivo que promete poner a cantar y bailar al público durante ambas noches.Viernes 6 y sábado 7 de febrero | Varios horarios | Estadio PanamericanoEl mejor béisbol del Caribe llega a Guadalajara con equipos internacionales compitiendo en uno de los torneos más importantes de la región.Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de febrero | 10:00 horas | Estacionamiento Plaza MéxicoUna experiencia familiar que permite conocer réplicas de dinosaurios a gran escala, ideal para niñas, niños y amantes de la prehistoria.Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de febrero | Varios horarios | Diferentes parquesProyecciones gratuitas bajo las estrellas con películas clásicas y familiares como Moana, Hércules y Zootopia, en distintos puntos de la ciudad.Sábado 7 de febrero | 21:00 horas | Teatro Galerías Una adaptación escénica inspirada en el famoso musical, con números musicales y una puesta en escena vibrante.Sábado 7 de febrero | Desde las 17:30 horas | Teatro Auditorio Charles ChaplinUna experiencia teatral interactiva donde el público forma parte del juicio y decide el veredicto.Sábado 7 y domingo 8 de febrero | 12:00 horas | Expo GuadalajaraEvento especializado para quinceañeras, donde se reúnen proveedores de vestidos, salones, fotografía, música y decoraciónSábado 7 de febrero | 19:00 horas | De la Minerva a Calzada IndependenciaCalles abiertas para caminar, andar en bicicleta y disfrutar de música, gastronomía y actividades nocturnas.Sábado 7 de febrero | 11:00 horas | Sede por confirmarCelebración cultural con danzas tradicionales, gastronomía y actividades que marcan el inicio del nuevo año lunar.Sábado 7 de febrero | 19:00 horas | Estadio JaliscoDuelo futbolero que promete emociones fuertes entre dos equipos históricos del fútbol mexicano.Sábado 7 de febrero | 19:00 horas | C3 RooftopLa banda canadiense presenta su propuesta de synth pop y electrónica en un show íntimo.Domingo 8 de febrero | 12:30 horas | Teatro DegolladoUn concierto matutino con un repertorio clásico en uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad.Domingo 8 de febrero | 16:30 horas | Teatro GaleríasUn espectáculo lleno de coreografías y energía inspirado en los grandes grupos del K-pop.Domingo 8 de febrero | 13:00 horas | Conjunto SantanderUna puesta en escena conmovedora que aborda temas profundos desde una mirada sensible y reflexiva.Domingo 8 de febrero | 19:00 horas | Foro IndependenciaLa cantante peruana se presenta con su característico estilo que mezcla pop, ironía y cultura andina.Domingo 8 de febrero | 19:00 horas | Anexo IndependenciaUn show que combina sonidos alternativos y letras emotivas.Domingo 8 de febrero | 16:00 horas | PALCCOFunción llena de adrenalina, acrobacias y personajes icónicos de la lucha libre mexicana.Domingo 8 de febrero | 19:00 horas | Pulque DegolladoUna propuesta musical alternativa para cerrar el fin de semana con nuevos sonidos.