Qué hacer en Guadalajara del 6 al 8 de febrero: Teatro, música, deporte, cultura y más

Entre luces, música y una agenda repleta de color, Guadalajara se alista para vivir un fin de semana lleno de planes que prometen convertirse en recuerdos inolvidables.

Con la llegada del primer fin de semana de febrero, la Perla Tapatía se transforma en un punto de encuentro para quienes buscan entretenimiento, cultura y experiencias únicas para compartir en familia, con amigos o en pareja.

La ciudad ofrece opciones para todos los gustos y edades: conciertos nacionales e internacionales, espectáculos teatrales, cine al aire libre, eventos deportivos, exposiciones y festivales que llenarán distintos espacios emblemáticos de Guadalajara.

Desde actividades gratuitas hasta grandes producciones escénicas, este fin de semana se perfila como uno de los más completos del mes, ideal para s alir de la rutina y disfrutar del ambiente vibrante que caracteriza a la capital jalisciense.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Rafa Espino en México – KINTSUGI TOUR 2026

Viernes 6 de febrero | 19:00 horas | Anexo Independencia

El artista llega con su gira Kintsugi, un show cargado de emociones, letras introspectivas y una propuesta musical que conecta con el público a través de experiencias personales y sonidos contemporáneos.

Paco Versailles en concierto

Viernes 6 de febrero | 21:00 horas | C3 Stage

La banda presenta su propuesta de pop alternativo con influencias retro y sonidos bailables, en un show ideal para quienes buscan una experiencia musical fresca y energética para arrancar el fin de semana.

Candlelight: El Señor de los Anillos

Viernes 6 de febrero | 19:00 horas | PALCCO

Un concierto íntimo iluminado por cientos de velas que rinde homenaje a la icónica banda sonora de la saga, ideal para los amantes del cine y la música orquestal.

La Gusana Ciega en concierto

Viernes 6 de febrero | 21:00 horas | Teatro Galerías

La banda mexicana se presenta con un recorrido por sus grandes éxitos , en una noche llena de nostalgia y rock alternativo.

Capibaras Tour – Chuy Lizárraga y El Coyote

Viernes 6 y sábado 7 de febrero | 21:00 horas | Auditorio Telmex

Dos de las figuras más representativas de la música regional mexicana unen fuerzas en el Capibaras Tour, un espectáculo cargado de banda sinaloense, grandes éxitos y un ambiente festivo que promete poner a cantar y bailar al público durante ambas noches.

Serie del Caribe 2026

Viernes 6 y sábado 7 de febrero | Varios horarios | Estadio Panamericano

El mejor béisbol del Caribe llega a Guadalajara con equipos internacionales compitiendo en uno de los torneos más importantes de la región.

Exposición de dinosaurios gigantes

Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de febrero | 10:00 horas | Estacionamiento Plaza México

Una experiencia familiar que permite conocer réplicas de dinosaurios a gran escala , ideal para niñas, niños y amantes de la prehistoria.

Funciones de cine al aire libre

Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de febrero | Varios horarios | Diferentes parques

Proyecciones gratuitas bajo las estrellas con películas clásicas y familiares como Moana, Hércules y Zootopia, en distintos puntos de la ciudad.

Obra: The Greatest Showman

Sábado 7 de febrero | 21:00 horas | Teatro Galerías

Una adaptación escénica inspirada en el famoso musical , con números musicales y una puesta en escena vibrante.

The Jury Experience

Sábado 7 de febrero | Desde las 17:30 horas | Teatro Auditorio Charles Chaplin

Una experiencia teatral interactiva donde el público forma parte del juicio y decide el veredicto.

Expo Espacio 15

Sábado 7 y domingo 8 de febrero | 12:00 horas | Expo Guadalajara

Evento especializado para quinceañeras, donde se reúnen proveedores de vestidos, salones, fotografía, música y decoración

Vía Recreativa Nocturna & Festival Bien de Noche

Sábado 7 de febrero | 19:00 horas | De la Minerva a Calzada Independencia

Calles abiertas para caminar, andar en bicicleta y disfrutar de música, gastronomía y actividades nocturnas.

Año Nuevo Chino 2026

Sábado 7 de febrero | 11:00 horas | Sede por confirmar

Celebración cultura l con danzas tradicionales, gastronomía y actividades que marcan el inicio del nuevo año lunar.

Liga MX: Atlas vs Pumas UNAM

Sábado 7 de febrero | 19:00 horas | Estadio Jalisco

Duelo futbolero que promete emociones fuertes entre dos equipos históricos del fútbol mexicano.

Austra en concierto

Sábado 7 de febrero | 19:00 horas | C3 Rooftop

La banda canadiense presenta su propuesta de synth pop y electrónica en un show íntimo.

Concierto de la Filarmónica de Jalisco

Domingo 8 de febrero | 12:30 horas | Teatro Degollado

Un concierto matutino con un repertorio clásico en uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad.

Tributo a las Guerreras K-Pop

Domingo 8 de febrero | 16:30 horas | Teatro Galerías

Un espectáculo lleno de coreografías y energía inspirado en los grandes grupos del K-pop.

Obra: ¿Duermen los peces?

Domingo 8 de febrero | 13:00 horas | Conjunto Santander

Una puesta en escena conmovedora que aborda temas profundos desde una mirada sensible y reflexiva.

Wendy Sulca en concierto

Domingo 8 de febrero | 19:00 horas | Foro Independencia

La cantante peruana se presenta con su característico estilo que mezcla pop, ironía y cultura andina.

Paisano en concierto

Domingo 8 de febrero | 19:00 horas | Anexo Independencia

Un show que combina s onidos alternativos y letras emotivas.

Lucha Libre AAA

Domingo 8 de febrero | 16:00 horas | PALCCO

Función llena de adrenalina, acrobacias y personajes icónicos de la lucha libre mexicana.

Sad Saturno

Domingo 8 de febrero | 19:00 horas | Pulque Degollado

Una propuesta musical alternativa para cerrar el fin de semana con nuevos sonidos.

