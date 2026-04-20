Extorsión y cobro de piso tienen de rodillas a los empresarios del país: Juan José Sierra

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su preocupación por el crecimiento de la extorsión y el cobro de piso a las empresas del país.

Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex, explicó que el robo de mercancías sigue ocupando el primer lugar entre los delitos contra las empresas; sin embargo, la extorsión y el cobro de piso son los ilícitos que más han crecido, al pasar del tercer al segundo lugar.

"Estamos hablando de que ha crecido más del 70 por ciento; es el delito que mata a las pymes, que tiene de rodillas a los empresarios en el país", aseguró.

Explicó que las quejas de los empresarios en todos los estados que visita están relacionadas con la extorsión y el cobro de piso .

El dirigente de Coparmex señaló que, en algunas ciudades y estados, las autoridades, en aras de hacer cumplir la ley, se han convertido en los principales extorsionadores.

Por este motivo, pidió atender este delito, que ha crecido y que preocupa a todos los empresarios.

Agregó que es urgente armonizar la Ley General de Castigo a la Extorsión en los diferentes estados y que las fiscalías abran un departamento de atención a la extorsión con personal capacitado.

"Lo que falta es la armonización de los estados con base en esa Ley General de Castigo a la Extorsión, que nos parece un avance, porque había estados donde no se podía perseguir el delito de extorsión", concluyó.

Los resultados de DataCoparmex, a través del indicador #MásSeguridad, muestran que el 46.8% de las empresas fue víctima de al menos un delito, siendo la extorsión el segundo ilícito con mayor número de casos. El 68.8% de los eventos se realizó vía telefónica y, en el 31.2% de las denuncias, el cobro se vinculó con alguna autoridad o personas con apariencia de autoridad, lo que agrava el daño económico y mina la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el Estado de derecho.

Al cierre de 2025, los datos abiertos de Incidencia Delictiva del SESNSP revelan una paradoja alarmante : pese a que se observa una reducción en algunos delitos, la extorsión se consolida como un delito estructural que continúa expandiéndose y afectando directamente la operación de las empresas, sin mostrar señales de contención efectiva.

El balance de la última década confirma que el problema no es coyuntural. En comparación con 2015, el número anual de víctimas pasó de 6 mil 223 a 11 mil 81, lo que implica un aumento de casi 78.1% en 10 años, reflejando una tendencia sostenida que erosiona la actividad económica local.

A nivel estatal, la extorsión muestra una concentración crítica que evidencia fallas estructurales en la contención del delito. Cinco entidades —Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz— concentran el 65.2% de las víctimas, mientras que solo en las 10 entidades con mayor número de casos se acumula el 81.0% del total nacional. En 2025, 20 de las 32 entidades registraron un aumento en la variación anual de extorsión, lo que significa que en casi dos tercios del país este delito creció respecto al año previo. Entre los incrementos más relevantes destacan Tlaxcala, con un aumento de 1,300%; Chiapas, con 364.3%; Ciudad de México, con 264.4%; Nayarit, con 171.4%; Yucatán, con 100%; y Puebla, con 84.4%, todos con variaciones de dos y hasta tres dígitos.

Al focalizar el análisis en la tasa de víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes y considerar únicamente los 20 municipios con los niveles más altos del país, se observa una fuerte concentración territorial: Guanajuato aporta ocho municipios a este grupo, la Ciudad de México concentra cuatro y Nuevo León cuenta con dos. Esta disparidad confirma que la efectividad de las estrategias locales marca la diferencia y que la ausencia de acciones contundentes permite que la extorsión se expanda con rapidez.

En las regiones fronterizas, la extorsión también mantiene una trayectoria ascendente: el 17.35% de los delitos se concentra en entidades colindantes, de los cuales el 12.27% corresponde a la frontera norte y el 5.07% a la frontera sur. Al analizar la evolución anual por región, destaca la frontera sur por registrar el mayor crecimiento, con un incremento de 37.4% frente al 7.9% observado en la frontera norte, lo que confirma una presión creciente sobre corredores logísticos, cadenas de suministro y economías regionales clave.

SV