Ebrard descarta incertidumbre por decisión de EU sobre el T-MEC

El pasado 1 de julio se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos no desea renovar el T-MEC. Pese a lo que se pueda malinterpretar, aclaró el titular de Economía, Marcelo Ebrard, el tratado comercial entre las tres naciones —que incluye a México y Canadá— seguirá vigente hasta 2036. El funcionario declaró que la decisión de Washington "no sorprende" .

Horas después de reunirse con el ministro de Comercio con Estados Unidos, Relaciones Intergubernamentales y Comercio Interno de Canadá, Dominic LeBlanc, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, Ebrard dio conferencia de prensa en la que dijo: " No es sorpresa, ya lo sabíamos, ya lo había dicho Estados Unidos, ya lo había aclarado el embajador Greer en diversos foros ".

Ebrard descarta incertidumbre

El titular de Economía rechazó que vaya a haber afectaciones a la inversión y a los mercados financieros . Como era uno de los escenarios a considerar, "pensaría que el mercado ya asumió que va a ser una revisión anual. Es decir, no es una sorpresa. Es algo que ya se había predicho o previsto y, por lo tanto, la tendencia que ves en la Inversión Extranjera Directa no creo que sufra un cambio tampoco imprevisto, porque ya lo tienen considerado".

Dijo que había dos escenarios para el T-MEC; uno era extenderlo por 16 años más, es decir, hasta el 2042. El otro era que terminara su vigencia original de 16 años, lo que significa que le faltan 10 años más para llegar al 2036.

Revisiones anuales

Se tomó el segundo camino, entonces sigue vigente hasta 2036, y eso significa que habrá un proceso de revisión anual para " resolver los temas que le preocupan a Estados Unidos y resolver los temas que nos preocupan a nosotros ".

"El incentivo cada vez que haces una revisión cada año es llegar a un acuerdo, porque el supuesto básico es que no lo renovaste por 16 años porque hay algo en lo que no estás de acuerdo, entonces nos vamos a ver cada año hasta que se resuelva".

Ebrard compartió que la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) presentó 14 peticiones para atenderse en la revisión y México les planteó 13 puntos, por lo que ahora falta establecer los detalles de la revisión, cómo van a ser los siguientes pasos que vamos a dar y cómo se implementarán los acuerdos que se definan como resultado de las pláticas.

La tercera reunión bilateral con EU

Lo que sigue es la reunión del 20 de julio, en la Ciudad de México , con la contraparte de EU para revisar los temas bilaterales, como la eliminación de los aranceles al acero, aluminio y a los autos mexicanos, entre otros.

Comentó que "Canadá ya está en la revisión, porque estuvo hoy, o sea, hoy es la aparición de Canadá en estas revisiones, conversaciones, en fin, ya fue convocado, como lo manda o está pactado en el propio tratado. Ahora estaría por verse en las siguientes semanas cómo va a participar".

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