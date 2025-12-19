Taste Atlas: este tequila blanco tiene 5 estrellas, pero cuesta casi 700 pesos

Taste Atlas reconoce y tiene agregado en su enciclopedia de bebidas a AY! AY! AY! Tequila que es una marca premium de tequila mexicano, que celebra la rica herencia cultural de México. Fue fundada por Alberto Robles y Jorge Godínez, la marca se produce en colaboración con la Destilería la Experiencia en Jalisco, que combina métodos tradicionales y modernos.

El producto que tiene el sello es su inigualable Tequila Blanco reposado, que está elaborado con 100 % de agave azul de alta calidad proveniente de los Altos de Jalisco, en Jalisco que es cuna del tequila y el mariachi.

¿Qué ofrece este tequila?

Este tequila ofrece un color plateado cristalino con destellos dorados, un aroma herbal equilibrado con notas de agave, frutos secos y caramelo, y un paladar ultra suave con un final crujiente con matices de agave, cítricos y caramelo.

¿Qué hace único al Tequila Blanco AY! AY! AY!?

Además de la calidad de su sabor y los ingredientes, y el proceso de creación, sin duda, una de las características que hace único a este tequila es su presentación; ya que cada botella es una obra de arte decorada con diseños inspirados en tradiciones mexicanas, como el papel picado que celebran la artesanía mexicana desde 1930, y las botellas son de porcelana.

Otro aspecto interesante del diseño es la icónica mascota de la marca, Nacho, un esqueleto mariachi que representa el vibrante espíritu festivo de las fiestas mexicanas.

Está certificado con dos sellos dorados; uno por la Competencia Mundial de Bebidas Espirituosas de San Francisco - Doble Oro 2024 y otro por el Concurso Mundial de Bebidas Espirituosas de Nueva York - Doble Oro 2024, y está calificado con cinco estrellas.

Taste Atlas

¿Cuánto cuesta?

Su precio ronda entre los $700 pesos, y si bien no se trata de una opción económica, este tequila apunta a un público que busca una experiencia superior y esté dispuesto a invertir en un destilado bien evaluado, con identidad y calidad reconocida. Su combinación de sabor, proceso y reputación explica por qué, pese a su costo, se mantiene como una alternativa atractiva dentro del mercado.

