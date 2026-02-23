Debido a los hechos de violencia que se han registrado en Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara anunció que retomará actividades presenciales de forma gradual, paulatina y segura, por lo que todas las actividades que puedan llevarse a cabo de forma virtual deberán realizarse de esta forma a partir de mañana 24 de febrero.

El objetivo es asegurar la protección y bienestar de estudiantes, docentes, trabajadores y trabajadores de la casa de estudios. También se busca evitar traslados innecesarios, por lo que también quedan suspendidas las actividades operativas que requieran presencialidad, como labores de mantenimiento, jardinería y otras funciones que impliquen trasladarse hacia los espacios universitarios, preparatorias y módulos.

La UdeG no brindó una fecha tentativa para el regreso a la presencialidad, pues afirmó que mantendrá la comunicación con autoridades y planteles de toda la Red Universitaria.

Se dará seguimiento a las situaciones en las regiones del estado con el fin de tomar decisiones para garantizar un progreso seguro a la cotidianeidad, indicó.

Exhortó a mantenerse informados a través de canales oficiales institucionales y atender las recomendaciones de autoridades.

MF