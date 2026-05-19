Propuesta presidencial sobre la elección del Poder Judicial es la oportunidad para corregir errores: López Rabadán

Es una "gran oportunidad" para corregir los errores de la elección anterior de cargos del Poder Judicial. Así calificó la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar el proceso electoral hasta 2028, además de modificar mecanismos de selección de candidatos; la propuesta no ha sido recibida por el Congreso de la Unión y la legisladora no descartó que pueda ser presentada el próximo jueves, cuando sesione la Comisión Permanente.

La diputada panista señaló que se deben conocer los alcances y el enfoque de la iniciativa. Afirmó que sería "lamentable" si no se aprovecha la discusión para modificar el proceso. "No ha llegado la iniciativa para modificar la fecha del Poder Judicial. No ha llegado en términos formales. Se informó ayer que se enviaría ayer, sin embargo, la verdad es que podría llegar ayer, que no llegó, pero también hoy. Incluso mañana miércoles, o también hasta el jueves".

"Ya hay algunos grupos parlamentarios que han fijado sus posiciones y evidentemente yo te diría que es una gran oportunidad para corregir los errores de la anterior reforma al Poder Judicial. Dejar pasar esa oportunidad me parece que será lamentable", expresó.

Recordó que se necesitan dos terceras partes de la Cámara de Diputados para construir una reforma constitucional. "Lo primero que hay que saber es conocerla. Saber exactamente cuál es el articulado, cuáles son los alcances de la iniciativa: si solamente tiene un enfoque de cambiar la fecha de la elección del Poder Judicial, o si tiene temas adicionales", añadió.

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum prevé cambiar la fecha de la elección hasta el domingo 4 de junio de 2028. También contempla simplificar la boleta luego de los problemas detectados durante la votación en 2025, así como la baja participación y las críticas hacia los candidatos que se presentaron.

En este último punto, se incluye la creación de la Comisión Coordinadora para evaluar a las y los interesados, reducir el número de candidaturas, capacitación permanente para jueces y magistrados, así como permitir que la consulta de revocación de mandato se realice el mismo día de la elección.

MF