En una semana en la que ha imperado la cautela entre estudiantes y padres de familia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece en el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 que en el último viernes de febrero no habrá clases para alumnos de educación básica, incluidos los del Estado de Jalisco.

De acuerdo con el documento oficial, febrero corresponde al sexto mes de actividades del presente ciclo escolar y no tendrá asistencia continua, ya que contempla dos suspensiones de clases en todo el país para preescolar, primaria y secundaria. En total, el mes suma 18 días efectivos de clase. Aunque la semana fue atípica debido a hechos de seguridad que alteraron la rutina escolar, el calendario no presenta cambios y el último día hábil del mes no habrá actividad para los estudiantes.

¿Por qué no habrá clases el último viernes de febrero?

El calendario de la SEP establece que el viernes 27 de febrero no habrá clases debido a la realización de la reunión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Esta sesión se lleva a cabo el último viernes de cada mes y está destinada a que el personal docente realice actividades de planeación, evaluación y seguimiento del avance académico de los estudiantes.

Este día de suspensión aplica para todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional, por lo que los alumnos no deberán acudir a las aulas.

El megapuente de febrero 2026

Además del CTE y la suspensión de clases en las escuelas, principalmente en Jalisco a inicios de esta semana, el calendario escolar tuvo otro descanso importante. El lunes 2 de febrero fue día inhábil, ya que se recorrió la conmemoración del aniversario de la Promulgación de la Constitución Política, que oficialmente se celebra el 5 de febrero. Al juntarse con el viernes 30 de enero, que también hubo CTE, el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, se generó un megapuente de cuatro días consecutivos.

Tras este descanso largo, los estudiantes regresaron a clases el martes 3 de febrero.

Días oficiales sin clases en febrero 2026 según la SEP

Lunes 2 de febrero: suspensión de clases por la conmemoración de la Constitución Política (recorrida del 5 de febrero).

suspensión de clases por la conmemoración de la Constitución Política (recorrida del 5 de febrero). Viernes 27 de febrero: suspensión por reunión del Consejo Técnico Escolar.

El ciclo escolar 2025-2026 contempla 185 días efectivos de clase y concluirá en julio. Con estas pausas, febrero no fue un mes completamente académico, ya que incluyó breves periodos de descanso para estudiantes y docentes antes de la recta final del ciclo escolar.

