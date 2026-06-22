El Gobierno de Zapopan hizo entrega de sistemas de videovigilancia y alarmas conectados al C5, así como pintura e impermeabilizante en el marco del programa "Zapopan Escuela Segura". El programa consiste en dotar a un total de 65 escuelas con sistemas de videovigilancia (cámaras) y botones de alarma, conectados al C5 de la Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, además de pintura, impermeabilizante y malla sombra a las escuelas que cuenten con una estructura.

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Se busca proteger escuelas de Zapopan del vandalismo

Se han entregado 251 sistemas de videovigilancia y alarma, según informó el gobierno municipal, en un programa que inició en 2019. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, destacó que, con esta acción, se alcanzan 316 escuelas conectadas al C5, lo cual apoyaría a múltiples planteles escolares que hacen frente al vandalismo en época de vacaciones de los estudiantes, por lo que consideró que con dichas cámaras aumentará la seguridad.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

"Sabemos que en tiempos de vacaciones, en tiempos en que las escuelas que no abren en la tarde tienen mucho vandalismo, esto nos ayuda a controlar, sobre todo, si hubiera alguna escuela en momentos de clases", mencionó. El munícipe recordó que también hay otros programas de apoyo para estudiantes, por ejemplo, escuelas de regularización, centros de regularización, el fondo de competencias educativas, el cual permite participar a estudiantes en competencias de matemáticas, de física, ya sea en el estado, a nivel nacional o fuera del país.

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Frangie agregó que habrá otras 100 escuelas de Zapopan que serán remodeladas, de acuerdo a información que brindó el Gobierno del Estado como parte de los programas de intervenciones. Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de Seguridad del Gobierno de Jalisco, resaltó que se busca beneficiar a planteles educativos de nivel básico y medio superior mediante sistemas de videovigilancia conectados directamente al C5, afirmando que la estrategia de monitoreo permanente ha logrado reducir la incidencia de robos en planteles educativos. A la par, resaltó la coordinación entre el Gobierno estatal y el de Zapopan para tratar de mejorar la incidencia de seguridad.

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