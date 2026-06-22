Temporal con temporal, observamos que decenas de ejemplares se vienen abajo con las tormentas.

Tan solo en lo que va de este temporal, suman ya alrededor de 400 árboles caídos, de acuerdo con cifras de los ayuntamientos que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Y de acuerdo con la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU), son distintos los factores que confluyen para que, temporal con temporal, estos se vengan abajo, y no solo en las calles de la ciudad, sino también, precisamente, dentro de los bosques urbanos de la Metrópoli.

De acuerdo con la AMBU, históricamente se introdujeron especies exóticas o no adaptadas a las condiciones específicas de los espacios urbanos, muchas de las cuales desarrollan sistemas radiculares poco compatibles con el espacio disponible, es decir, sus tallos y raíces no congeniaron de la mejor forma con los entornos donde fueron sembrados.

Ante ello, refirió, algunos de los ejemplares presentan crecimiento acelerado, pero con madera susceptible a fracturas, o requieren condiciones de suelo y humedad distintas a las existentes en la ciudad.

"Adicionalmente, numerosos árboles fueron establecidos en áreas con limitaciones físicas, como cajetes reducidos, compactación del suelo, infraestructura subterránea y restricciones para el desarrollo de raíces. Estas condiciones generan individuos estructuralmente vulnerables que, al enfrentar eventos meteorológicos intensos como lluvias, tormentas o vientos fuertes, tienen una mayor probabilidad de presentar fallas mecánicas o incluso colapsar", manifestó la agencia.

Los ejemplares se vienen abajo también en los bosques urbanos

Aunque este fenómeno es menos visible dentro de los bosques urbanos de la ciudad, como por ejemplo, el Parque Metropolitano de Guadalajara, el Bosque Los Colomos o el Parque Agua Azul, esto también ocurre en dichos espacios; sin embargo, llaman menos la atención que en el caso de las calles de la ciudad, pues al caer, estos ponen en riesgo a las personas y su patrimonio, además de llegar a presentar cortes en la circulación.

En este sentido, Alejandro Félix Gastelum, titular de la AMBU, explicó que el cambio climático también ha jugado en contra de algunos de los ejemplares, especialmente en el caso de las coníferas, especie a la que pertenecen, por ejemplo, los pinos. Así, algunos de los ejemplares de estas especies, por su naturaleza, señaló, no están resistiendo las altas temperaturas a las que se ha llegado en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Otro caso que ocurre dentro de estos espacios, señaló, es que no se plantaron, en su momento, con la mejor planeación entre ellos según su especie, pues en algunos casos los árboles necesitan hasta siete metros de separación entre sí para poder tener las condiciones de crecimiento adecuadas.

"Vean qué tan separados están los árboles entre unos y otros, estos incluso están a uno o dos metros de separación. Esta no es una longitud (de separación) sana en la que tendrían que estar; tendrían que estar al menos, ese tipo de especie, cada 7 metros. Por eso el árbol tiene que competir por luz y crecer tanto, eso lo vuelve tan largo y tan peligroso, y tan susceptible a caer", dijo el titular de la AMBU ejemplificando con algunos árboles del Bosque Los Colomos.

Muestra en el Bosque Los Colomos de la separación entre árboles. EL INFORMADOR / R. Bobadilla

Todo árbol que se viene abajo se sustituye

Sin embargo, añadió, todo árbol que se viene abajo se sustituye, al igual que como lo hace la mayoría de los municipios, y aunque en muchas de las ocasiones no pueda ser sembrado en el mismo espacio donde se vino abajo, pues incluso, dejar los troncos caídos, según el ecosistema en el que se encuentren (por ejemplo, un parque), sirve para seguir el ciclo natural de los ecosistemas.

"Por ejemplo, si se cayera el árbol de aquí, no lo podríamos reponer aquí mismo, lo reponemos en otra zona. Y tenemos zonas muy rústicas dentro de los bosques, no se diga en La Primavera, por ejemplo, donde, si se cae un árbol, así lo dejamos. Ese árbol pasa a ser parte del ecosistema: llegan hongos y lo empiezan a digerir, empieza a tener derrotes, sirve de conexión entre especies, sirve de casita, de algunos insectos. Zonas rústicas, de 0 contacto humano, donde, si se cae, sí se queda", señaló.

De hecho, Félix Gastelum explicó que todos los Bosques Urbanos de la AMG tendrán un proceso arborización como parte de las acciones impulsadas por las autoridades de los tres niveles de gobierno que conformarán las "Jornadas de reforestación 2026". La meta es plantar al menos mil 500 ejemplares nuevos, los cuales serán colocados en los 13 bosques urbanos que componen la red.

"La arborización se realizará con especies nativas de gran formato, adaptadas a las condiciones ambientales de nuestra región. Además, todos los ejemplares que plantaremos cuentan con características que favorecen su establecimiento y supervivencia. Son árboles de más de tres metros de altura y entre dos a tres pulgadas de diámetro basal. Entre las especies que estaremos incorporando destacan arrayán, mezquite, higuera blanca, palo dulce, colorín, fresno, sauce, camichín, tepehuaje, parota, palo mulato, cedro rojo, primavera amarilla, cuastecomate, guaje o cotillo y olivo negro. Todas fueron seleccionadas por su valor ecológico y adaptación a las condiciones locales", señaló.

"Actualmente, las buenas prácticas de arborización promueven la selección de especies nativas, considerando las características del sitio de plantación, el espacio disponible para raíces y copa, así como los servicios ecosistémicos que se busca proporcionar. Este enfoque permite desarrollar un arbolado más resiliente, seguro y sostenible para la ciudad", finalizó la AMBU.

EL DATO:

De acuerdo con la AMBU, en 2025 se plantaron mil 459 árboles nuevos en estos espacios públicos, de los cuales se tuvo una supervivencia del 96%.

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