Con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir siniestros relacionados con el consumo de alcohol, un total de 78 elementos de la Policía Vial del Estado concluyeron el curso “Uso y manejo del Alcoholímetro”, impartido por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), como parte de las acciones de profesionalización impulsadas por el Gobierno de Jalisco.

La capacitación contó con la participación de 66 oficiales mujeres y 12 oficiales hombres, quienes recibieron formación especializada para garantizar la correcta implementación de los puntos de control de alcoholimetría, con estricto apego a los protocolos legales, el respeto a los derechos humanos y la validez jurídica de los operativos.

Durante la entrega de constancias, Ricardo Arturo Vargas Maldonado, en representación del Coordinador General Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, subrayó que la capacitación permanente de las corporaciones refleja el compromiso del Estado con una seguridad pública más profesional y confiable.

“El conocimiento que adquieren se verá reflejado en operativos más seguros, ordenados y efectivos”, afirmó Vargas Maldonado, al exhortar a los elementos a continuar con su preparación constante.

Por su parte, el Comisario Vial del Estado, Jorge Alberto Arizpe García, reconoció la disposición del personal para fortalecer su formación y refrendó el compromiso institucional de mejorar la seguridad en las vialidades.

El director del IJCF, Alejandro Axel Rivera, enfatizó que el alcoholímetro es un instrumento científico que requiere manejo preciso, calibración rigurosa y aplicación bajo protocolos estrictos, por lo que la capacitación resulta clave para su correcto uso.

Objetivos de la capacitación

Fortalecer el respeto a los derechos humanos durante la aplicación de las pruebas.

Estandarizar los protocolos técnicos y operativos para el uso del alcoholímetro.

Capacitar en el manejo preciso, calibración y correcta operación del instrumento.

Prevenir siniestros viales asociados al consumo de alcohol.

Elevar la profesionalización técnica, operativa y ética del personal de la Policía Vial.

Fortalecer la confianza ciudadana en los operativos de seguridad y vialidad.

CT