Para fortalecer la formación de talento desde edades tempranas y fomentar una cultura emprendedora en la educación básica, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Educación, lanzó la convocatoria del Programa Reto Kids Jalisco 2026, dirigido a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria de escuelas públicas y privadas del estado.

La convocatoria ya se encuentra abierta y el registro estará disponible hasta el próximo 13 de febrero a través del sitio oficial www.retokidsjalisco.com, donde las y los aspirantes deberán completar un módulo diagnóstico inicial que permitirá conocer su perfil, intereses y habilidades. A partir de este primer ejercicio, las niñas y niños seleccionados iniciarán un proceso formativo diseñado para impulsar su creatividad y capacidad de análisis.

Reto Kids Jalisco 2026 tiene como objetivo desarrollar competencias clave para el siglo XXI, como el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía, el trabajo en equipo y el liderazgo, mediante un modelo de formación digital basado en la metodología aprender-crear-resolver. A lo largo del programa, las y los participantes identificarán problemáticas de su entorno escolar o comunitario y trabajarán en propuestas de solución con enfoque social, innovador y emprendedor.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, el programa busca que las infancias no solo adquieran conocimientos, sino que aprendan a observar su realidad, cuestionarla y proponer alternativas que generen un impacto positivo. La formación se llevará a cabo a través de plataformas digitales, con contenidos didácticos, retos prácticos y acompañamiento de docentes mentores, quienes guiarán a los equipos durante cada etapa del proceso.

El alcance de Reto Kids Jalisco 2026 será estatal, con énfasis en municipios considerados prioritarios por su densidad poblacional y relevancia educativa, como Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos, entre otros. No obstante, la convocatoria está abierta a la participación de estudiantes de todos los municipios del estado, con el propósito de garantizar un enfoque incluyente y equitativo.

Al finalizar el programa, los proyectos desarrollados serán evaluados por un jurado especializado. Los tres mejores recibirán premios económicos y tecnológicos que les permitirán continuar fortaleciendo sus iniciativas. Asimismo, las y los docentes mentores de los equipos ganadores serán reconocidos por su labor formativa, con el objetivo de destacar la importancia del acompañamiento docente en el desarrollo del talento infantil y la innovación educativa.

Con esta iniciativa, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, en coordinación con la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, refrenda su compromiso con una educación integral, innovadora y con enfoque social, que impulse desde la escuela primaria el desarrollo de habilidades emprendedoras y contribuya, a largo plazo, al crecimiento social y económico del estado.

Etapas del desafío

El programa Reto Kids Jalisco 2026 se desarrollará en tres etapas diseñadas para fortalecer habilidades y acompañar el talento infantil de manera progresiva.

En la primera fase, mil estudiantes seleccionados participarán en un proceso de formación digital que les permitirá adquirir herramientas de pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas, mediante contenidos interactivos y actividades prácticas.

Posteriormente, se llevará a cabo un bootcamp intensivo en el que se evaluarán los proyectos desarrollados y se seleccionará a 24 finalistas, quienes recibirán mentoría especializada para perfeccionar sus propuestas.

La etapa final será la Gran Feria Estatal, que se realizará a finales de abril en Guadalajara, en el marco del Día de la Niñez, donde las y los participantes presentarán sus proyectos y se premiarán las iniciativas más destacadas.

