El pueblo con el mejor queso artesanal de Jalisco y celebra sus fiestas en abril 2026

San Marcos es un pueblo poco conocido en Jalisco, sin embargo, destaca por la calidad de su queso artesanal y, este mes abril, será también escenario de sus tradicionales fiestas, una de las celebraciones más representativas de esta región.

Ubicado hacia el sur del estado, se localiza dentro del municipio de Zacoalco de Torres, su nombre se debe al santo patrón del pueblo, San Marcos Evangelista el cual celebran en su fiesta el 25 de abril de cada año, lo festejan con danzas y música, sin duda, uno de los momentos más esperados del año.

Las fiestas en San Marcos

Aunque curiosamente el municipio, quien organiza la celebración, extendió el tiempo de las festividades desde el 27 de marzo hasta el 26 de abril. Siendo las fechas 19 y 26 de abril cuando ocurren los eventos más importantes. Durante este mes, San Marcos se llena de vida con sus tradicionales fiestas, una celebración que reúne a habitantes y visitantes en torno a la música, la cultura y la convivencia.

El programa festivo suele incluir presentaciones musicales, eventos religiosos, actividades culturales, espectáculos ecuestres, charreadas, desfiles y procesiones y espacios donde la gastronomía local cobra protagonismo. Es ahí donde el queso artesanal se convierte en uno de los grandes protagonistas, presente en distintos platillos y como producto estrella para quienes buscan llevarse un pedacito del pueblo a casa.

El increíble queso artesanal de San Marcos

En este lugar el queso artesanal no solo es un alimento, sino una tradición que ha pasado de generación en generación. Este pequeño pueblo jalisciense se ha ganado el reconocimiento por la calidad y el sabor de sus productos lácteos, elaborados con técnicas que conservan la esencia de lo hecho a mano.

La producción de queso en San Marcos forma parte de la vida cotidiana. Familias enteras se dedican a esta actividad, cuidando cada detalle del proceso: desde la selección de la leche hasta el tiempo exacto de maduración. El resultado son quesos frescos, adobados y añejos que destacan por su textura y sabor auténtico, convirtiéndose en un referente gastronómico en la región.

Ahora ya sabes que además de su oferta gastronómica, las fiestas de abril son una oportunidad para conocer la calidez de su gente y disfrutar de un ambiente que combina lo tradicional con lo festivo. Calles adornadas, encuentros familiares y noches llenas de música forman parte de la experiencia.

Para 2026, se espera que esta celebración mantenga su esencia y continúe posicionando a San Marcos como un destino imperdible para quienes buscan descubrir sabores auténticos y tradiciones vivas en Jalisco.

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KR